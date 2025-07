Vraag niet hoe, maar Novak Djokovic staat in de tweede ronde van Wimbledon. De Servische toptennisser kampte met tal van problemen in de eerste ronde van de Grand Slam tegen de Fransman Alexandre Muller. Gesteund door zijn vrouw en kids worstelde hij zich met geflatteerde cijfers naar de volgende ronde.

Toptennisser Djokovic begon de wedstrijd meesterlijk en pakte de eerste set razendsnel met 6-1. Het leek erop dat de Serviër zijn draai meteen had gevonden en de Fransman had geen antwoord op het spel van de beste speler aller tijden. Toch ontstond er een probleem en dat was niet eens de hitte die de grasbanen van Wimbledon de hele tweede speeldag al teisterden.

Last

Djokovic leek namelijk last te hebben van zijn ribben. De camera registreerde meerdere keren hoe de Serviër naar zijn ribben en middenrif greep, alsof hij moeite had met ademhalen. Hij keek een paar keer richting zijn team en gebaarde heftig en vol vuur dat het niet lekker ging met hem. Hij tenniste wel gewoon door, maar het ging niet van het leien dakje. Breakpoints verzilverde hij nauwelijks.

Bijzondere tegenstander op Wimbledon voor Novak Djokovic: 'Meest sexy tennisser' heeft opvallende bijbaan Novak Djokovic komt dinsdag voor het eerst in actie op Wimbledon en treft daar Alexandre Muller in het enkelspel. De Fransman pakt veruit het meeste geld als tennisser, maar verdient ook nog wat bij op een welbekend platform.

Steun van familie in Londen

Gelukkig heeft hij in Londen de steun van zijn hele familie. Zijn vrouw Jelena was aanwezig in de spelersbox, evenals zijn kinderen, Tara en Stefan. Ook de nanny van Tara en Stefan was erbij. Vanuit de begeleidingsstaf waren Charlie Gomez, Djokovic's teammanager, en coach Dusan Vemic aanwezig.

i De familie van Novak Djokovic steunt de toptennisser op Wimbledon. ©Getty Images

Geflatteerde cijfers

Ook Boris Bosnjakovic, die als analist optreedt, was erbij. Verder waren conditietrainers Dalibor Sirola en Claudio Cimalja aanwezig. Djokovic begon sterk tegen de Fransman maar kreeg het daarna steeds moeilijker. De Fransman Muller pakte in een tiebreak de tweede set en maakte het Djokovic flink lastig in de derde en vierde set. De setstanden waren dan ook enigszins geflatteerd: 6-1, 6-7, 6-2, 6-2. Het werd qua tijd zelfs zo spannend dat het een letterlijke race tegen de klok werd.

Race tegen de avondklok

Op Wimbledon is er namelijk een avondklok, die om middernacht Nederlandse tijd ingaat. Een half uurtje voordat het restant van het duel zou moeten worden verplaatst naar woensdag, maakte Djokovic er een einde aan op Centre Court. Hij zorgde voor een grote opluchting bij het Engelse publiek, dat in de eerste twee dagen van Wimbledon al veel grote namen zag sneuvelen. De Brit Dan Evans is de tegenstander van Djokovic in de tweede ronde.

Eerste ronde blijkt slagveld op Wimbledon: recordaantal geplaatste tennissers sneuvelen De eerste ronde van Wimbledon blijkt een waar slagveld te zijn geworden voor de geplaatste spelers. Coco Gayff werd dinsdagavond de zoveelste toptennisser die vroegtijdig sneuvelde op het Engelse gras. De organisatie ziet de nachtmerrie steeds erger worden, want de ene na de andere topnaam valt weg.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.