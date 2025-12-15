Toptennissers Tallon Griekspoor en zijn Russische vriendin Anastasia Potapova kunnen nu het seizoen is afgerond genieten van wat tijd met elkaar. De geliefden zijn samen in Dubai en bezochten daar een concert van een Amerikaanse wereldster.

Potapova zet op Instagram enkele foto's van hun muzikale uitje en schrijft er bij: "Kom de dansvloer op! Dale!" Dat laatste woord is Spaans voor iets als 'Kom op!' De reden dat ze een Spaans woord gebruikt is omdat ze een concert bezoeken van Pitbull, een in Miami geboren muzikant met Cubaanse wortels.

Foto's

De in Rusland geboren maar inmiddels voor Oostenrijk uitkomende Potapova toont eerst twee foto's van zichzelf en daarna een foto waarop ze danst. De vierde en laatste bijdrage is een foto van Griekspoor en Potapova. Wel laat Griekspoor zich van achter fotograferen.

Het lijkt bij de twee een soort spelletje om sinds ze rond Roland Garros 2025 een relatie kregen niet duidelijk en expliciet met elkaar op de foto te staan.

Oostenrijk

Eerder in december kondigde Potapova vrij verrassend aan dat ze onder de Oostenrijkse vlag gaat tennissen. "Ik ben verheugd jullie te kunnen laten weten dat mijn aanvraag voor het staatsburgerschap is goedgekeurd door de Oostenrijkse overheid. Oostenrijk is een land waar ik van hou, het is ongelooflijk gastvrij en een plek waar ik me helemaal thuis voel."

"Ik ben dol op Wenen en kijk ernaar uit om daar mijn tweede thuis van te maken. Als onderdeel hiervan ben ik er trots op om aan te kondigen dat ik vanaf 2026 mijn nieuwe thuisland Oostenrijk zal vertegenwoordigen in mijn professionele tenniscarrière", aldus Potapova.

