Toptennisster Vera Zvonareva (41) kan het niet laten. De Russische voormalig nummer 2 van de WTA-ranking maakte maandag haar comeback en won haar eerste potje sinds lange tijd.

De drievoudig Grand Slam-winnares in het vrouwendubbel was sinds mei 2024 niet meer actief op de tour. Al een tijdje daarvoor behoorde ze niet meer tot de top van de WTA. Zo kwam ze sinds 2021 nog maar eenmaal in de kwartfinale van een toernooi en dat was in 2023 bij een klein evenement in Ningbo, China.

Comeback

In haar loopbaan won ze twaalf titels in het enkelspel en wie weet zit er nog een dertiende aan te komen. Ze schreef zich namelijk in voor de Al Habtoor Tennis Challenge in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze won in de eerste ronde van Tara Wuerth uit Kroatië.

Ergens is het wel toepasselijk dat Zvonareva dit evenement koos voor haar terugkeer op het tenniscircuit. Het is namelijk het langst bestaande vrouwentoernooi in het Midden-Oosten.

'Zware pot'

"Het was een zware pot en dat kon ik wel verwachten tegen die jongere spelers", zei de winnares na afloop volgens Khaleeji Times.

"Uiteraard had ik wel profijt van mijn ervaring. Uiteindelijk moest ik me intens inspannen, het was een fysieke uitdaging. Ik moet het op mijn leeftijd voorzichtig aanpakken en het met de dag bekijken. Dat is de mentaliteit waarmee ik deze week benader."

WTA-ranking

Met haar 41 jaar is Zvonareva een van de oudste speelsters. Gezien ze zo lang inactief was, heeft ze geen punten meer voor de WTA-ranking. Ze ontbreekt daardoor op die ranglijst, maar na deze week zal ze haar rentree maken.

De oudste speler in de top 100 is Sorana Cîrstea (35). Venus Williams is op haar 45e ook nog steeds actief als prof.