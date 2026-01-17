Toptennisser Tallon Griekspoor start na een bewogen 2025 aan zijn eerste grandslamtoernooi van het nieuwe jaar. De voorbereiding zag er voor hem iets anders uit. Griekspoor bedankte voor het Davis Cup-team en maakte een veelbesproken reis naar Rusland. Achter die keuze staat hij nog steeds.

Vorig jaar kende Griekspoor enkele hoogtepunten, maar vooral veel dieptepunten. Zo brak hij met drie coaches, onder wie Kristof Vliegen, met wie hij eerder veel successen beleefde. Griekspoor verloor op een gegeven moment zeven wedstrijden op rij, waarna hij besloot het anders in te richten voor 2026.

Griekspoor trok zich terug uit het Nederlandse Davis Cup-team en wilde een andere voorbereiding voor de Australische tour, die steevast begint na de jaarwisseling. Hij vond in zijn agenda plek voor een Russisch demonstratietoernooitje. Dat kwam de Nederlander op veel kritiek te staan, van onder anderen minister David van Weel (Buitenlandse Zaken).

'Daar hoor ik niemand over'

Griekspoor is van mening dat er met twee maten wordt gemeten. "Ik wist welke reacties ik kon verwachten", zegt hij in gesprek met NU.nl. Griekspoor wijst naar China als 'grootste dictatuur ter wereld' en Saoedi-Arabië, de plek van de WTA Finals, waar de mensenrechten ook ernstig beknot zijn. "Daar hoor ik niemand over", stelt de Nederlander.

"Ik wil de Russen niet beoordelen op een oorlog", vervolgt Griekspoor. Met de kritiek dat hij niet tegen een Rus zou spelen kan hij weinig. "Als ik bij de Australian Open Medvedev of Rublev tref, moet ik toch echt de baan op. Ik snap de vragen over mijn reis naar Rusland, maar ik sta achter mijn keuzes", verdedigt hij zijn beslissing.

Griekspoor slaat terug

Griekspoor ging natuurlijk niet voor de prestige naar St. Petersburg. Er werd natuurlijk ook goed geboerd. Maar van Russisch bloedgeld is volgens hem geen sprake. "Ons geld kwam niet uit Rusland of van sponsor Gazprom, maar uit Dubai", verzekert hij.

"De eigenaar van het toernooi is de manager van mijn vriendin (Anastasia Potapova, red.). Hij heeft ons betaald vanuit Dubai, daarom kon ik het accepteren. Als mensen door mijn reis naar Rusland geen fan meer van me zijn, vind ik dat prima. Ik mis ze niet. Ik heb nergens spijt van."

Australian Open

Griekspoor start dinsdag zijn Australian Open tegen de Amerikaan Ethan Quinn. De vorige twee ontmoetingen gingen naar de Nederlander, die nog geen enkele partij won in 2026.

