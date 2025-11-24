Toptennisser Lorenzo Musetti heeft de zaken lekker voor elkaar: de 23-jarige Italiaan is de nummer 8 van de ATP-ranking en zijn vriendin is zwanger. Maar helaas zijn er ook kwalijke zaken, waar hij weinig aan kan doen: zijn partner wordt ernstig belaagd en bedreigd.

Musetti beleefde zijn beste jaar ooit op de grandslamtoernooien. Bij Roland Garros strandde hij pas in de halve finale en bij het US Open bereikte hij de laatste acht. Ook stond hij nog in de finale van het masterstoernooi in Monte Carlo. In juni stond hij zesde op de ranglijst.

Boze gokkers

Zoals wel meer tennissers en andere sporters heeft de Italiaan last van mensen die gokken op sportwedstrijden. En zodra de sporter in kwestie waarop ze geld hebben ingezet hun voorspelling 'verpest', versturen ze in een boze bui verwensingen, beledigingen en bedreignigen.

Tegen Spacio Tennis zegt Musetti: "Ik snap niks van die beledigingen. Vooral niet als het gericht is aan mijn vriendin. Ik verwijder alle mensen die ik niet volg van mijn profiel. Ik wil geen beledigingen krijgen van mensen die weddenschappen verliezen, die denken dat ik aan matchfixing doe."

Veronica Confalonieri

De tennisser en zijn vriendin Veronica Confalonieri kregen in maart 2024 hun eerste kind, Ludovico. In mei van dit jaar maakten ze via social media bekend dat de tweede kleine eraan komt. "Het gezin groeit", stond er bij de post. Onder meer tenniscollega Carlos Alcaraz stuurde een warm berichtje in reactie op het nieuws. Ook de Italiaanse toptennisster Jasmine Paolini uitte haar blijdschap voor het stel.

Davis Cup

Het gaat uitstekend met het Italiaanse tennis. Het land won vorig weekend voor de derde maal op rij het landentoernooi Davis Cup. En dat zonder deelname van Jannik Sinner en Musetti aan het slotstuk van het toernooi. Musetti wilde liever bij zijn zwangere vrouw zijn.

Italië prolongeerde in 2024 de winst in de Davis Cup Finals door Nederland met 2-0 te verslaan. Een jaar eerder (2023) had het team voor het eerst sinds 1976 de Davis Cup gewonnen door in de finale te winnen van Australië. Toen hadden de Italianen met kopman Jannik Sinner Nederland in de kwartfinales uitgeschakeld.

