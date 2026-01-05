Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar het eerste relletje van 2026 is al direct een feit. Toptennisster Coco Gauff sprak zich namelijk uit over de steun van Amerikaanse fans en daar was niet iedereen even blij mee. Collega Taylor Fritz neemt het echter voor haar op.

Gauff en Fritz vertegenwoordigen deze week het Amerikaanse team tijdens de United Cup, een landentoernooi voor gemengde teams. Aangezien Gauff de nummer 3 van de wereld is bij de vrouwen en Fritz zesde staat op de ranking bij de mannen behoren de titelverdedigers uiteraard ook dit jaar tot de topfavorieten, maar tijdens het toernooi in Australië was er wel wat onrust.

De tweevoudig grandslamwinnares kreeg tijdens een persconferentie de vraag over wat ze van de steun van de Amerikaanse fans vindt en ze bleek redelijk kritisch: "Om eerlijk te zijn denk ik dat dat bij het tennis het slechtste is. Ik zou graag zien dat onze mensen op verschillende plekken opduiken zoals we bij fans van andere landen zien."

Gauff verduidelijkt uitspraken

Die uitspraken werden haar echter niet in dank afgenomen in haar thuisland en dus voelde Gauff de noodzaak om via X toe te lichten wat ze bedoelde: "Ik verwacht niet dat mensen naar toernooien reizen om ons te zien spelen. Maar er zijn veel toernooien in Amerika en in het buitenland waar Amerikanen al naartoe komen en niet echt hun landgenoten aanmoedigen. Terwijl mensen uit kleinere landen met hun eigen kleuren en vlaggen komen en het duidelijk is wie ze steunen."

"Ik begrijp het financiële aspect en weet dat tennis niet voor iedereen toegankelijk is. Het was meer een opmerking voor degenen die al komen en ik zou graag willen dat ze net zo gepassioneerd waren als de mensen uit andere landen, met name bij teamwedstrijden. Ik beantwoordde gewoon eerlijk een vraag en het was simpelweg een observatie over andere landen in vergelijking met mijn eigen land, meer niet. Desondanks ben ik dankbaar voor alle steun, hoe groot of klein ook."

Fritz neemt het op voor teamgenote

Fritz besloot om zijn teamgenote te steunen en reageerde ook via X: "Mensen willen dingen altijd op de slechtst mogelijke manier interpreteren. Ik zat naast haar en ik weet PRECIES wat Coco bedoelde en probeerde te zeggen, en ze heeft gelijk. Er is absoluut geen sprake van disrespect jegens de Amerikaanse fans in deze uitspraak. Als we hier in de United Cup tegen Tsjechië of Polen zouden spelen, zou er een enorme groep fans zijn die helemaal uit hun dak gaat. We zijn dol op de Amerikanen die komen kijken, sommige andere landen in het buitenland hebben gewoon een waanzinnige sportcultuur, maar we waarderen elke Amerikaan die komt kijken."

Gauff en Fritz ontsnappen aan nederlaag

Mogelijk was de kleine rel de reden waarom Gauff maandag een verrassende nederlaag leed op de United Cup. Ze ging in drie sets onderuit tegen de Spaanse Jessica Bouzas Maneiro: 1-6, 7-6, 0-6. Fritz won ternauwernood zijn enkelspelwedstrijd en doordat Gauff uiteindelijk samen met Christian Harrison ook het dubbelspel won, pakten de Verenigde Staten alsnog de zege en daarmee ook de groepswinst. Fritz en Gauff moeten woensdag weer aan de bak in de kwartfinales van het toernooi, waar ook Nederland aan meedoet.

Nederlandse team

Onze landgenoten begonnen echter dramatisch aan het toernooi met een kansloze 3-0 nederlaag tegen Duitsland en daardoor wordt het een heel lastig verhaal om nog de knock-outfase te halen. Nederland speelt dinsdag tegen Polen de tweede en laatste groepswedstrijd. Het Nederlandse team bestaat uit Tallon Griekspoor, Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, David Pel en Demi Schuurs.