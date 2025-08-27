Een grote klap voor het mannentoernooi op de US Open. Jack Draper, de nummer 5 van de wereld, zou donderdag in actie komen in de tweede ronde, maar dat gaat er niet van komen. De Britse kanshebber op de titel heeft namelijk last van een blessure.

Draper beleefde vorig jaar zijn grote doorbraak op de US Open door voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi te halen. Op weg naar die prestatie versloeg hij toen Botic van de Zandschulp. De Brit gaat dat resultaat deze keer niet herhalen, want woensdag kwam er slecht nieuws.

Blessure

De nummer 5 van de wereld zou donderdag in de tweede ronde aantreden tegen de Belg Zizou Bergs, maar dat gaat niet door. "Het spijt me om te zeggen, maar ik trek me terug van de US Open. Ik heb mijn best gedaan om hier te zijn en mezelf de kans te geven te spelen, maar de pijn in mijn arm is teveel geworden. Ik moet doen wat goed voor me is en voor mezelf zorgen", schreef Draper op X.

Hi guys, I’m sorry to say I’ll be withdrawing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discomfort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support. — jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025

Draper miste al de masterstoernooien van Toronto en Cincinnati door een armblessure, maar was wel net op tijd fit voor het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Nu blijkt de oude blessure hem echter toch weer parten te spelen.

Brakende Draper gaat zakken op de ranking

De Brit won maandag nog in de eerste ronde na vier zwaarbevochten sets van de Argentijn Federico Gomez en zorgde tijdens dat duel wel voor een opmerkelijk moment. In de derde set, vlak voor een service, voelde Draper zich plotseling onwel en moest hij overgeven. Een jaar geleden gebeurde hem hetzelfde op de US Open, toen hij in de halve finale tegen Jannik Sinner maar liefst drie keer moest braken.

Doordat Draper vorig jaar de laatste vier haalde, gaat hij flink inleveren op de wereldranglijst. De Brit raakt 750 punten kwijt en gaat sowieso zakken van de vijfde naar de zevende plek. Ben Shelton en Novak Djokovic passeren hem in ieder geval. Dat kunnen andere spelers ook gaan doen als ze goed presteren in New York.

Goed nieuws voor Sinner

De terugtrekking van Draper is goed nieuws voor Jannik Sinner, want de Brit zat in het gedeelte van het speelschema waar ook de Italiaanse nummer 1 van de wereld in zit. De twee hadden elkaar in de kwartfinales kunnen treffen. De hoogst overgebleven speler in het kwart van Sinner is nu landgenoot Lorenzo Musetti, de nummer 10 van de wereld.

