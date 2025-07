Novak Djokovic gaat op Wimbledon proberen zijn achtste titel te pakken. De Serviër zou daarmee recordhouder Roger Federer evenaren. De Zwitser was jarenlang de heerser op het heilige gras en er kon maar zelden iets op hem aangemerkt worden, maar in 2013 was dat wel het geval. Federer werd toen door de organisatie namelijk op de vingers getikt nadat hij een hele oude regel brak.

Federer beleefde in 2001 zijn doorbraak in Londen door titelverdediger én zevenvoudig kampioen Pete Sampras te verslaan en nog altijd wordt dat moment gezien als ‘de wisseling van de wacht’. Twee jaar later pakte hij voor het eerst de titel in Londen en dat was het begin van een ongekende reeks. Federer won vijf jaar op rij en zag die reeks pas eindigen na een historische finale tegen rivaal Rafael Nadal in 2008.

Botic van de Zandschulp hard op weg naar stunt op Wimbledon, maar umpire stopt partij vroegtijdig Botic van de Zandschulp leek maandag te gaan stunten op Wimbledon, maar de omstandigheden gooiden roet in het eten. De Nederlander kon vanwege de duisternis zijn partij tegen Matteo Arnaldi niet afmaken. Van de Zandschulp leidt met 2-0 in sets, maar moet dinsdag terugkomen om de wedstrijd uit te spelen.

De Zwitser evenaarde het record van Sampras door in 2012 zijn zevende titel te winnen en mocht een jaar later, zoals de traditie dat voorschrijft, als titelverdediger de eerste wedstrijd op het centre court spelen. Federer kende in 2013 geen goed jaar, maar daar was in zijn openingspartij tegen de Roemeen Victor Hanescu niets van te merken. Hij had slechts 68 minuten nodig: 6-3, 6-2. 6-0

Federer breekt de regels

Federer werd overspoeld met complimenten vanwege zijn optreden, maar de organisatie van Wimbledon was minder blij met de 20-voudig grandslamkampioen. De tennislegende speelde de partij tegen Hanescu namelijk op schoenen met oranje zolen en dat terwijl het in de regels staat dat spelers op Wimbledon volledig in het wit moeten spelen.

Grote onrust op Wimbledon: toptennisser Carlos Alcaraz schiet te hulp bij noodgeval De wedstrijd tussen Carlos Alcaraz en Fabio Fognini werd maandagavond opgeschrikt door een noodgeval. De umpire van dienst moest het tennisduel op Wimbledon minutenlang stilleggen. De Spaanse nummer twee van de wereld deed zelf ook zijn best om te helpen.

Ondanks zijn status werd er voor Federer geen uitzondering gemaakt en officials vertelden hem dat hij vanaf de tweede ronde met andere schoenen de baan op moest komen. De Zwitser hield zich daaraan, maar had dat achteraf misschien beter niet kunnen doen.

i De oranje schoenzolen van Roger Federer. © Getty Images

Slachtoffer van grootste stunt ooit

Federer verscheen twee dagen later in volledig witte schoenen op het centre court en werd toen, toeval of niet, slachtoffer van misschien wel de grootste Wimbledon-stunt ooit. De titelverdediger was de grote favoriet tegen de Oekraïner Sergiy Stakhovsky, de nummer 116 van de wereld.

Wimbledon ziet grote verrassing: woeste voormalig nummer één van de wereld faalt weer De bloedhete eerste dag van Wimbledon heeft meteen een grote verrassing opgeleverd. Danill Medvedev is de voormalig nummer één van de wereld, maar heeft de laatste grandslams grote moeite om een hoog niveau te halen. Dat lukte hem op Wimbledon wederom niet en dat betekende een vroegtijdige uitschakeling.

Stakhovsky speelde ultra-aanvallend en daar wist Federer zich maar geen raad mee. De titelhouder kwam geen moment in zijn spel en leed een van de pijnlijkste nederlagen uit zijn carrière: 7-6, 6-7, 5-7, 6-7. Dat was de eerste keer in negen jaar tijd dat hij op een grandslamtoernooi voor de kwartfinales werd uitgeschakeld.

Angstgegner Djokovic aast op record

Gelukkig kwam het in de jaren erna toch weer goed tussen Federer en Wimbledon. Hij won het toernooi voor de achtste keer in 2017 en verloor daarnaast nog drie finales van Djokovic. De Serviër staat mede dankzij die overwinningen inmiddels op zeven titels en aast dit jaar op zijn achtste. Daarmee zou hij zijn oude rivaal dus evenaren.

Grote klap voor Jannik Sinner op Wimbledon: tennislegende Novak Djokovic zit nummer 1 van de wereld dwars Wimbledon heeft een duidelijk signaal gegeven aan Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het net even anders. Dat heeft alles te maken met Novak Djokovic.

Test hieronder jouw kennis over Wimbledon met onze quiz!

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.