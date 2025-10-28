Bij het prestigieuze Paris Masters liepen de emoties hoog op na afloop van het duel tussen de Kazach Alexander Bublik en de Australiër Alexei Popyrin. De winst was voor Bublik, maar het ging daarna vooral over wat er níét gebeurde: een handdruk.

In de Franse hoofdstad boekte Bublik een overtuigende 6-4, 6-3-zege op de Australiër in de eerste ronde van het indoor-toernooi. De Kazach had de partij grotendeels onder controle en sloeg liefst 31 winners op weg naar een simpele overwinning.

'Gebaar van respect' blijft uit

Toch ging het na afloop nauwelijks over zijn spel. Bublik weigerde zijn tegenstander de hand te schudden, omdat Popyrin volgens hem een ongeschreven regel van het tennis had geschonden: het aanbieden van excuses na een netcord, wanneer een bal via het netpunt over stuitert en daardoor een punt oplevert.

Tijdens één rally raakte Popyrin zelfs twee keer het net, maar in plaats van een gebaar van verontschuldiging vierde hij het punt met gebalde vuist. Dat viel bij Bublik totaal verkeerd. Na afloop liep de Kazach rechtstreeks naar de umpire om diens hand te schudden, maar hij negeerde Popyrin volledig.

Sans 🤝



Alexander Bublik tops Alexei Popyrin 6-4 6-3 to reach round two in Paris. #RolexParisMasters pic.twitter.com/aWxlHdytR9 — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2025

'Er is een code'

Het publiek in Parijs reageerde verbaasd en trakteerde Bublik op een fluitconcert. De 28-jarige verdedigde zijn actie echter met overtuiging. Volgens hem had zijn tegenstander 'twee keer het net geraakt en dat nog gevierd alsof hij iets gewonnen had'.

"Als iemand zich niet verontschuldigt, waarom zou ik dan wél de etiquette volgen?", zei hij na afloop. Volgens Bublik draaide het niet om boosheid, maar om principes: "Er is een code in tennis. Als iemand zich daar niet aan houdt, waarom zou ik dat dan doen?"

Nieuw hoofdstuk in moeizame relatie tussen Bublik en Popyrin

Het incident lijkt een nieuw hoofdstuk in de groeiende rivaliteit tussen de twee. Eerder dit jaar stonden ze al tegenover elkaar in Madrid, waar de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd na een woordenwisseling over een discutabele beslissing van de scheidsrechter. Sindsdien is het onderlinge respect duidelijk bekoeld.

Met zijn overwinning plaatste Bublik zich voor de tweede ronde van het toernooi, waar hij het opneemt tegen de winnaar van het duel tussen Corentin Moutet en Reilly Opelka. Toch ging het in Parijs maandag nauwelijks over zijn spel, maar over die ene handdruk die nooit kwam.