Toptennisster Coco Gauff is op 21-jarige leeftijd al enorm succesvol in haar carrière. Toch blijft ze ook nadenken over haar leven buiten de topsport. "Dat houdt me met beide benen op de grond."

Gauff staat momenteel op plek drie op de wereldranglijst en won dit seizoen ook een grandslamtitel op Roland Garros. Toch weet ze dat haar succes niet vanzelfsprekend is. Dat blijkt ook voorafgaand aan de WTA-Finals in Riyad. Daar hoopt de Amerikaanse haar titel te verdediger, maar bij een teleurstellend resultaat kan ze ook buiten de top drie van de ranking vallen.

"Ik heb het gevoel dat de plek waar ik nu ben, de plek is waar ik hoor te zijn", zegt Gauff voorafgaand aan het toernooi. "Dit is het leven dat ik wilde en waarvoor ik elke dag werk." Toch staat ze ook elke dag stil bij haar bestaan buiten de topsport.

Doelen buiten de baan

"Het laatste wat ik doe voordat ik ga slapen, is bidden. Dat houdt me met beide benen op de grond en helpt me te herinneren dat het leven veel meer is dan tennis of sport", aldus de 21-jarige. "Nu ik volwassen ben, begin ik na te denken over andere doelen buiten de baan. Vroeger, toen ik klein was, draaide alles om tennis."

Droomleven

Het was haar grote wens om grote successen te behalen op de baan. "In de eerste vier jaar van mijn carrière kon ik nauwelijks geloven dat ik echt in het circuit speelde en mijn droom leefde. Meestal ben ik blij op de baan, mensen geloven dat niet omdat ik er zo serieus uitzie, maar vanbinnen ben ik gelukkig. Ik ben blij als ik Roland Garros win, zoals dit jaar, maar ik ben ook blij als ik bijvoorbeeld met mijn broer speel", legde ze uit.

Dat plezier in het spel is voor haar heel belangrijk. "Succes betekent ongetwijfeld je doelen bereiken. Zo is het in tennis, maar ook in het leven", voegde Gauff toe, die al op 14-jarige leeftijd de competitieve wereld betrad. "Ik geloof zeker dat gelukkig zijn de grootste beloning is die je kunt krijgen. Toen ik klein was, wilde ik de beste tennisster ter wereld worden, dat was mijn doel, en ik zeg het omdat het dat nog steeds is", legde ze uit.

Ze wil ongeacht haar resultaten blijven genieten. "Een sporter is meestal volledig ondergedompeld in zijn resultaten, wat de gemoedstoestand kan beïnvloeden, dus ik probeer daar afstand van te nemen", vertelt ze. "Ik ben dankbaar voor alles wat ik buiten tennis heb, dus ik probeer de best mogelijke persoon te zijn, dat is de grootste weerspiegeling van mijn geloof."

"Ik wil mijn grootste fan blijven, positief zijn op de baan en echt in mezelf geloven. Soms zullen er momenten zijn gedurende het seizoen dat ik minder zelfvertrouwen heb, maar het is me duidelijk dat dit een constante strijd zal zijn gedurende mijn carrière", erkende de Amerikaanse.

WTA Finals

De WTA Finals staan gepland van 1 tot 8 november. Coco Gauff is ingedeeld in de Stefanie Graf-groep, samen met topfavoriete Aryna Sabalenka, nummer 5 van de wereld Jessica Pegula en nummer 8 WTA Jasmine Paolini.