Coco Gauff heeft opnieuw laten zien waarom ze tot de absolute wereldtop behoort. De 21-jarige Amerikaanse won zondag in Wuhan haar tweede titel van 2025 door landgenote Jessica Pegula te verslaan: 6-4, 7-5.

De finale van het Chinese toernooi, een WTA 1000-event net onder de grandslams, werd een volledig Amerikaans onderonsje tussen de nummers drie en zes van de wereld. Pegula rekende eerder af met titelverdedigster Aryna Sabalenka, die haar frustratie tijdens die partij niet kon bedwingen en zichtbaar boos uithaalde na een mislukte rally. Gauff had een minder zwaar pad: zij rekende overtuigend af met Jasmine Paolini in haar halve finale.

In de openingsset begon Gauff scherp. Ze brak al vroeg de service van haar tegenstandster en dicteerde de rally's met haar krachtige forehand. Pegula probeerde met slim geplaatste ballen het tempo te breken, maar Gauff hield de controle en trok de set met 6-4 naar zich toe.

Sterke eindsprint bezorgt Gauff de titel

De tweede set leek even een ander verhaal te worden. Pegula begon beter te serveren, pakte direct twee breaks en liep uit naar 4-0. Gauff oogde kort gefrustreerd, maar liet zich niet van de wijs brengen. Met agressieve returns en een ijzersterke focus vocht ze zich punt voor punt terug in de wedstrijd.

Bij 5-5 kantelde het duel volledig. Gauff brak opnieuw, serveerde overtuigend uit en maakte het af met een backhandwinner langs de lijn. De jonge Amerikaanse liet na afloop weten trots te zijn op haar comeback. “Ik probeerde rustig te blijven en te vertrouwen op mijn spel. Dat heeft gewerkt", zei ze na afloop op de baan.

Tweede titel van het jaar voor Gauff

De winst in Wuhan is Gauffs tweede titel van het seizoen, na haar zege op Roland Garros eerder dit jaar. In Rome en Madrid moest ze nog genoegen nemen met een finaleplaats, maar in China bewees ze opnieuw haar veerkracht. Met deze titel verstevigt Gauff haar positie als nummer drie van de wereld.

Sprookjeszege voor onbekende Monegask in Shanghai

Niet alleen Gauff zorgde dit weekend voor tennisspektakel. In Shanghai schreef de 26-jarige Valentin Vacherot geschiedenis door als nummer 204 van de wereld het masterstoernooi te winnen. De Monegask versloeg in de finale zijn eigen neef Arthur Rinderknech en werd daarmee de laagstgerankte toernooiwinnaar ooit op dat niveau.

De onverwachte zege levert hem duizend punten én ruim 1,1 miljoen dollar op. Een week geleden was Vacherot nog onbekend, nu prijkt zijn naam tussen grootheden als Federer, Djokovic en Sinner.