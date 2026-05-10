Voor Tallon Griekspoor bleef zijn optreden op het tennistoernooi van Rome beperkt tot maar één wedstrijd, maar zijn vriendin doet het in de Italiaanse hoofdstad een stuk beter. De Oostenrijkse Anastasia Potapova bereikte zondag met een knappe zege de achtste finales en daarmee heeft ze zichzelf een groot plezier gedaan voor Roland Garros.

Potapova was drie jaar geleden een tijdje de nummer 21 van de wereld, maar een maand geleden dreigde ze na een mindere periode uit de top-100 te gaan vallen. De vriendin van Griekspoor wist echter net op tijd het tij te keren met een finaleplaats in Linz en een plek in de halve finales bij het belangrijke WTA 1000-toernooi van Madrid. Daardoor is ze nu de nummer 38 van de wereld.

Ook in Rome spelen de tennissters deze week een WTA 1000-toernooi en daar zet Potapova haar opmars voort. Ze sloeg zich door de kwalificaties en boekte vrijdag al een knappe zege op Karolina Muchova, de Tsjechische nummer 11 van de wereld. Twee dagen later moest ook Liudmila Samsonova eraan geloven.

Mooi cadeautje voor Roland Garros

Potapova zette vanaf het begin van de partij druk op de servicegames van de Russische nummer 21 van de wereld en een break op 3-2 bleek uiteindelijk beslissend in de eerste set. Dat gaf Potapova vleugels, want in de tweede set pakte ze de eerste vier games. Daarmee was het verschil gemaakt in het voordeel van de geliefde van Griekspoor: 6-3, 6-2.

De in Rusland geboren Potapova komt daardoor ook langzaam in de buurt van een evenaring van haar hoogste ranking ooit. Ze is virtueel de nieuwe nummer 28 van de wereld. Dat betekent ook dat het zo goed als zeker is dat ze bij de 32 geplaatste speelsters op Roland Garros zal horen. Potapova zal daardoor in de eerste twee rondes in Parijs geen topspeelster kunnen treffen.

Bijzondere opponente wacht

Potapova zal in de achtste finales waarschijnlijk flink aan de bak moeten. Dan wacht namelijk Jessica Pegula. De Amerikaanse nummer 5 van de wereld maakte zondag op haar beurt heel veel indruk tegen de Zwitserse Rebecca Masarova. Pegula trakteerde haar opponente na 61 minuten tennis op een zogeheten double bagel: 6-0, 6-0.

