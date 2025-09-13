Na een succesvolle US Open, waar ze haar vierde Grand Slam-titel pakte, heeft de Belarussische tennisster Aryna Sabalenka flinkt uitgepakt. De beste tennisster van dit moment viert al een paar dagen feest in New York en trakteert haar fans op een tipje van de sluiter.

Sabalenka had alle reden voor een feestje. Ze had dit jaar nog geen Grand Slam begonnen en greep in New YOrk haar laatste kans. Daar besloot de de dagen na het toernooi maar flink van te genieten. Ze pakte al flink uit met de nodige feestjes en deed daar onlangs nog een een schepje bovenop.

Dat ze het goed naar haar zin heeft, blijkt wel uit haar foto's op Instagram. Daar deelt ze trots een reeks foto's van haar en haar geliefde Georgios Frangulis in een luxe hotel. De foto's lijken allemaal in het verblijf te zijn gemaakt. Frangulis duikt meermaals op in de lift en heeft dat zelf ook in de gaten. "Ik wist niet dat selfies mijn nieuwe bijnaam was", reageert hij.

De afgelopen dagen was Sabalenka al druk met haar sociale media. Natuurlijk plaatste ze een hoop foto's van de US Open-trofee, die ze vorige week won door in de finale Amanda Anisimova te kloppen in twee sets. Daarmee prolongeerde ze haar titel, want vorig jaar was ze ook al de beste op US Open.

Feest met David Beckham

Ook vertoefde ze naderhand een avond met David Beckham. Sabalenka deelde vol trots foto's met de voetballegende, die onder meer met haar en met tennislegende Maria Sharapova dineerde.

Vriend zorgt voor verbazing

Daar was haar vriend niet bij. De bekende partner van Sabalenka is dus Frangulis, een succesvolle ondernemer. Hij is de baas van het bedrijf Oakberry, dat zich richt op het maken van zogeheten superfoods. Onlangs kocht hij samen met onder meer tennislegende Novak Djokovic de Franse voetbalclub Le Mans. Tijdens US Open liet hij zich ook gelden, maar dan op een andere manier. Zijn gedrag zorgde voor verbazing bij twee Nederlandse olympisch kampioenen.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.