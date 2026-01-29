Aryna Sabalenka staat er al haar hele carrière om bekend dat ze flink wat geluid maakt op het moment dat ze een tennisbal naar de andere kant slaat. Normaal gesproken is dat geen probleem, maar tijdens haar halve finale op de Australian Open greep de umpire plotseling in aangezien de Belarussische haar tegenstander gehinderd zou hebben. Zelf was Sabalenka het daar totaal niet mee eens.

Sabalenka stapte donderdagochtend (Nederlandse tijd) de baan op voor haar halve finale tegen Elina Svitolina. Het begin van de wedstrijd verliep zonder bijzonderheden en na drie games zonder breaks leidde de nummer 1 van de wereld met 2-1. Bij het eerste punt van de vierde game gebeurde er echter iets opmerkelijks.

De Belarussische kreunde zoals gewoonlijk ook tegen Svitolina er weer flink op los. Normaal gesproken is dat een constant geluid waardoor het niet als hinderlijk voor tegenstanders wordt gezien. Sabalenka raakte tegen Svitolina een bal echter volledig verkeerd en daar leek ze zelf van te schrikken waardoor er een tweede kreun van schrik achter haar eerste kwam.

Sabalenka krijgt straf voor hinderen

De bal viel echter in en dus leek het punt door te gaan, maar op dat moment greep umpire Louise Engzell in. Zij vond dat Sabalenka met haar geluid Svitolina gehinderd had en gaf het punt aan de Oekraïense. Svitolina leek zelf enigszins verbaasd door de ingreep en Sabalenka snapte er al helemaal niets van.

Zij was het totaal oneens met Engzell en vroeg om een video-review. De umpire moest daarop de beelden met geluid terug gaan kijken om te beoordelen of ze de juiste beslissing had genomen. "Ga jij dit nu beslissen?", vroeg Sabalenka zich ondertussen af. Toen de umpire bevestigend antwoordde, leek ze al te vrezen dat er niets meer veranderd zou worden.

Video-review verandert niets

Daar kreeg ze gelijk in. "Op de video hoor ik dat je ahh en dan aya doet, dus dat is hinderen voor mij. Je maakt niet het normale geluid", vertelde de umpire tegen Sabalenka na het bekijken van de beelden. De Belarussische moest zich daardoor neerleggen bij het besluit van Engzell, maar daar had ze zichtbaar moeite mee.

De beslissing tegen Sabalenka bleek overigens niet lang door te werken in haar spel. De nummer 1 van de wereld brak Svitolina in dezelfde game en kwam daarmee al snel op voorsprong tegen de Oekraïense nummer 12 van de wereld.



