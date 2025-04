Jelena Ostapenko verslaat Aryna Sabalenka en gaat met groot bedrag aan prijzengeld naar huis: "Ik denk dat je me nu haat"

Jelena Ostapenko heeft Aryna Sabalenka met 2-0 (6-4, 6-1) verslagen in de finale van de Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Ostapenko was de hele wedstrijd dominant. Lees hier met welk bedrag aan prijzengeld de Letse, naast een gloednieuwe auto, terug naar huis keert.

Ostapenko was maandag een maat te groot voor de Wit-Russische tijdens de finale van de Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart en kwam al snel op een voorsprong. Toch hoeft Sabalenka niet te treuren, want ook zij keert niet met lege handen naar huis.

"Als allereerst bedankt voor de atmosfeer, het was geweldig, ik houd ervan om hier te spelen," reageerde een blije Ostapenko na afloop. "Gefeliciteerd Aryna voor deze geweldige week. Ik denk dat je me nu haat want je wilde deze auto heel graag," grapte ze vervolgens, waarna de Letse haar team bedankte: "Het was niet altijd makkelijk, maar ik ben heel blij dat ik jullie aan mijn zijde heb." Vervolgens nam ze haar gloednieuwe oranje Porsche in ontvangst.

"Je was vandaag een betere tennisster dan ik, dus je hebt het verdiend. Geniet van je auto," luidde de sportieve reactie van de verliezende Sabalenka na afloop, waarna ze iedereen bedankte: "Ik heb van elk moment op het veld genoten, dat is het belangrijkste." Waarna ze richting haar team grapte dat ze "zelf een auto zullen moeten kopen."

Prijzengeld

Het totale prijzengeld van het WTA-500 toernooi bedroeg dit jaar $1.064.510, omgerekend naar euro's is dat €925.661, een stijging van 15,38% ten opzichte van vorig jaar. Ostapenko, de kampioen ontvangt, naast een gloednieuwe Porsche, ook een cheque van € 142.610.

Dit bedrag is met 15,5% gestegen ten opzichte van wat Elena Rybakina ontving toen zij vorig jaar de titel won. Hoewel Sabalenka een taxi naar het vliegveld moet nemen in plaats van een gloednieuwe Porsche, ontvangt zij alsnog steeds €87.825 aan prijzengeld, wat een daling is van 8,7% ten opzichte van de verliezend finalist van vorig jaar.

Opmerkelijk moment Sabalenka

De plaatsing van Sabalenka in de halve finale leverde eerder een bijzonder moment op, zelden gezien op de tennisbaan. Sabalenka sloeg een bal uit, maar daar was ze het niet mee eens. Umpire Miriam Bley ging daarop zelf een kijkje nemen bij de afdruk op het gravel en kwam tot verbazing van de toptennisster tot de conclusie dat de bal inderdaad uit was.

De reactie van Sabalenka liet niet lang op zich wachten. Ze maakte gebruik van een medische time-out die de Belgische aanvroeg en haalde haar telefoon tevoorschijn om de baan te fotograferen. Bley was daar niet van gediend en gaf de Belarussische een waarschuwing vanwege 'onsportief' gedrag.