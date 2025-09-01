Toptennisster Iga Swiatek bulldozerde zich maandag naar de kwartfinale van het US Open. De Poolse zette Ekaterina Alexandrova in een uurtje opzij: 6-3 6-1. Direct na de soepele zege liep Swiatek naar haar tas, greep ze naar haar telefoon en begon ze driftig te tikken. Maar naar wie?

Natuurlijk mag een speler na de pot even bijkomen, met een handdoek het zweet deppen of een paar slokjes sportdrank nemen. Dan is het tijd voor het interview op de baan. Doordat Swiatek nog haar berichtje moest versturen, moest de interviewer in het Arthur Ashe Stadium op de topper wachten.

'Zou je ons dat willen vertellen?'

"Iga, we gaan zo praten over de wedstrijd", zo begon de interviewer toen het gesprek eenmaal was begonnen. "Maar eerst: zou je ons willen vertellen naar wie je dat berichtje hebt verstuurd?"

Lachend gaf ze een verklaring: "Oh, gewoon naar mijn trainer! Ja, ik vroeg hem om voor een minuut of 10 een oefenbaan te boeken, als dat mogelijk is."

Ritme

Opvallend was het wel dat Swiatek na de klinkende overwinning gelijk dacht een aan trainingsessie. Haar spel vertoonde nameliijk geen haperingen. Ze sloeg 21 winners tegenover 13 ongedwongen fouten en was aan het net niet te passeren. De winnares van Wimbledon 2025 gaf vervolgens ook aan dat er verder ook geen vuiltjes aan de lucht zijn.

"Coach can you please book a practice court for 10 min"@iga_swiatek messages her coach moments after winning her 4th round match



WATCH | @iga_swiatek | @usopen#USOpen pic.twitter.com/6mmkVoumTj — All About Sports (@sportsreplay) September 1, 2025

"Ik zou inderdaad zeggen dat ik blij was met de intensiteit en focus", zei de Poolse. "In het begin viel me op dat ze erg snel speelt. Ook voelt de baan anders aan dan eerst. Daarna vond ik mijn ritme en durfde ik het regelmatig aan om gedurfde keuzes te maken. Ik dwong als het ware de bal om binnen de lijnen te vallen." Op het hardcourt in New York treft Swiatek in de kwartfinales Amanda Anisimova.

Favoriet

Swiatek kan op alle ondergronden uit de voeten. Kan ze desondanks een favoriet aanwijzen? "Gravel is al met al mijn lievelingsondergrond. Het is leuk om op een ondergrond te spelen waar je van wat meer vrijheid geniet, waar je als je een fout maakt het acecpteert. Maar ik kan overal op spelen. Ik heb vertrouwen in mijn spel en het zit allemaal goed in mijn hoofd."

