Novak Djokovic staat opnieuw in de kwartfinale van de US Open, maar niet alleen zijn spel houdt hem bezig. De Serviër uitte zijn verbazing over de ijskoude omstandigheden in New York: binnen is het soms kouder dan een koelkast.

Djokovic had tegen Jan-Lennard Struff nog een medische time-out nodig vanwege nekklachten, maar liet zich er niet door van de wijs brengen. Met een simpele zege plaatste hij zich voor de kwartfinale. Toch ging het na afloop niet over zijn partij tegen de Duitser, maar vooral over de bizarre kou op het complex.

'Dat zijn we niet gewend'

In het perscentrum en de spelersruimtes wordt de temperatuur constant op zo’n 15 graden gehouden, terwijl het buiten bijna 30 graden is. Tennissers verschijnen in dikke trainingspakken op hun persconferenties en journalisten lopen er met jassen rond. Djokovic begrijpt er niets van: "Ze zetten de airco op 15 graden, en wij zijn dat niet gewend."

Op de baan zelf is er dit jaar weinig te klagen. "Normaal kan het hier extreem benauwd en heet zijn, vooral op Arthur Ashe waar geen lucht circuleert. Maar dit jaar is het ideaal: elke dag 24 of 25 graden. Dat is perfect om te spelen en fijner voor de fans", klinkt Djokovic lovend.

Meer irritaties op de US Open

Toch kent de US Open ook zijn minder charmante kanten. Casper Ruud klaagde eerder al openlijk over de wietgeur die overal rond de banen hangt. "De grootste irritatie is dat alles nu naar wiet stinkt. Zelfs in de faciliteiten van het toernooi", aldus de Noor. "Het is echt irritant als je de baan opkomt en je ruikt dat iemand een joint rookt. Helaas kunnen we er niets aan doen totdat de wet verandert."

Hij staat niet alleen in die kritiek. Ook Alexander Zverev, Nick Kyrgios en Maria Sakkari gaven eerder aan dat de geur van wiet storend kan zijn. Djokovic bevestigde de geur op de US Open. "Dat klopt, dat ruik je hier veel vaker dan bij andere toernooien."

Jacht op 25e grandslamtitel leeft volop

Djokovic vertelde ook wat de US Open anders maakt dan de rest. "New York is gek, energiek en luidruchtig. Australië is de 'happy slam', Roland Garros en Wimbledon zijn juist meer stijlvol. Elk toernooi heeft zijn eigen charme", vergelijkt hij de vier grote toernooien met elkaar.

Met zijn overwinning is Djokovic de oudste kwartfinalist op de US Open sinds Jimmy Connors in 1991. Daarin treft hij thuisfavoriet Taylor Fritz, die Tomas Machac overtuigend versloeg. Djokovic blijft vastberaden: zijn jacht op een 25ste grandslamtitel leeft volop.

