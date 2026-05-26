De hitte in Parijs heeft al voor veel problemen gezorgd tijdens Roland Garros. Ook toptennisster Qinwen Zheng had last van de zware omstandigheden, waardoor het toernooi een grote deceptie voor haar werd. Op de persconferentie na afloop barstte ze in tranen uit.

Zheng won in 2024 nog goud op de Olympische Spelen op het gravel in Parijs en hoopte daar na een moeilijke tijd weer te kunnen uitblinken. De voormalig nummer vier van de wereldranglijst is de laatste maanden erg gezakt in de ranking vanwege een elleboogblessure. Ze moest geopereerd worden en moest lang revalideren. In februari keerde ze terug in de tour, maar haar resultaten stellen nog teleur. Inmiddels is ze de nummer 119 van de wereld.

Op Roland Garros werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Poolse Maja Chwalinska (6-4, 6-0). Na afloop was ze geëmotioneerd. "Eerlijk, het waren zware omstandigheden voor mij. Het is erg heet vandaag", zei Zheng. Daardoor had ze moeite met het spel van haar tegenstander, maar kon ze ook niet het beste van haar eigen spel laten zien.

'Heel moeilijk voor mij'

"De spanning en de druk vandaag zorgden ervoor dat ik niet kon spelen zoals ik zou willen." Op belangrijke punten in de wedstrijd ging het mis. "Ik moet accepteren dat ik niet goed heb gespeeld. Ik heb verloren in de eerste ronde van Roland Garros. Dat is erg zwaar voor mij. Het kost tijd om dit te verwerken."

Vervolgens barstte ze in tranen uit. "Het was echt heel moeilijk voor mij. Maar dat is tennis. Het viel niet mijn kant op." Ze benadrukt ook dat ze weinig ruimte had achter de baan om de hoge ballen van Chwalinska terug te spelen. "Ik moet mijn verlies nemen en kijken hoe ik nu verder ga."

