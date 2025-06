Toptennisster Eva Lys heeft een boekje open gedaan over de vreemde privéberichten die ze krijgt op Instagram. Veel tennissters krijgen te maken met haatreacties en bedreigingen op sociale media en dat is voor de Duitse niet anders. Bovendien krijgt ze pikante verzoeken.

Het is inmiddels bijna normaal geworden voor de 23-jarige, zo vertelt ze aan BILD na haar uitschakeling op de German Open in Berlijn. "Ik heb vandaag nog dit soort vervelende berichten ontvangen", zegt ze. "Maar we moeten erover blijven praten, want het is een groot probleem. Het is niet oké. Het is onacceptabel."

Lys heeft ook wel eens iemand aangesproken op het sturen van haatberichten. Zo schreef ze naar de vrouw van een man die haar op vervelende wijze benaderde. Ze vroeg haar waarom haar man zoiets doet. Het is volgens de nummer 62 van de wereld dan ook van belang om het gesprek aan te gaan over deze situaties.

"Elke speler, man of vrouw, ontvangt dit soort berichten. Je moet altijd op je hoede zijn", aldus Lys. Ook de WTA, de vrouwentennisbond, moet meer maatregelen treffen. "Anders kan het escaleren."

Toptennisster verrast vriend en vijand met reactie op walgelijke bedreiging: 'Daar trek ik een lijn' De Servische tennisster Aleksandra Krunić kende onlangs een van de beste weken uit haar carrière met een finaleplaats in het dubbelspel op Roland Garros. Maar waar ze op de baan schitterde, kreeg ze daarbuiten te maken met de donkere kant van topsport: haatberichten, bedreigingen en racistische uitlatingen na een verliespartij.

Vreemde verzoeken

Naast haatberichten krijgt Lys ook financiële en seksueel getinte verzoeken. Veel van de haters komen vanuit het wedden op tenniswedstrijden. Dat bevestigde toptennisster Katie Boulter eerder ook al. "Ze sturen je hoeveel geld ze hebben verloren door jou en bedreigen je. Ze willen dat jij het geld terugbetaald", zegt Lys.

"Ze kennen geen schaamte. Ze beledigen mensen, sturen doodsbedreigingen en seksueel getinte berichten." Zo krijgt Lys ook vaak te horen dat ze beter af zou zijn op het platform Only Fans. Meestal negeert ze dat soort berichten. "Als ik ze allemaal zou moeten verwijderen blijf ik bezig. Niemand heeft daar tijd voor."

German Open

Lys werd maandag al in de eerste ronde van de German Open uitgeschakeld door de Spaanse Paula Badosa. Ze verloor met 6-1, 6-3 in haar thuisland. Badosa heeft inmiddels de kwartfinale bereikt. Die wordt op vrijdag gespeeld.