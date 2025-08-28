Een opmerkelijk beeld van toptennisster Jasmine Paolini op de US Open ging de hele wereld over. Dat is de Italiaanse zelf ook niet ontgaan. Ze kwam dan ook met een mooi gebaar voor de fotograaf die er verantwoordelijk voor was.

De nummer acht van de wereld won in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in New York de Australische Destanee Aiava. Tijdens die partij werd ze op opmerkelijke wijze vastgelegd door fotograaf Ray Giubilo.

De Italiaan plaatste de foto op zijn eigen Instagram, maar het beeld gaat inmiddels de hele wereld over. De timing van de foto is namelijk bizer. Paolini houdt haar racket voor haar gezicht, maar daarbij komen haar ogen, neus en mond precies overeen met het design van het racket.

Giubilo ontving veel complimenten voor het fantastische shot. "De beste foto die ik ooit gezien heb", schrijft iemand. "Dit shot is onwerkelijk", reageert iemand anders. "Wat een geweldige foto, perfecte timing."

Mooi gebaar

Paolini was zelf ook onder de indruk, zo liet ze duidelijk merken toen ze weer op de baan verscheen voor haar wedstrijd tegen Iva Jovic. Ze liep na haar 6-3, 6-3 overwinning naar de fotograaf om hem de hand te schudden. Ze gaf ook nog haar mening over het plaatje: "Mischien wel de foto van het jaar."

Jasmine Paolini embraces photographer Ray Giubilo after he captured a once-in-a-lifetime picture of her during her previous match. https://t.co/xnWYDr3554 pic.twitter.com/bdnNimEtSj — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 28, 2025

De 29-jarige heeft nu de derde ronde van de Grand Slam bereikt. daarin zal ze het opnemen tegen Marketa Vondrousova.

Paolini is goed in vorm en bereikte vorige week nog de finale van de Cincinnati Open. Daarin verloor ze met 7-5, 6-4 van Iga Swiatek. De Poolse is ook op de US Open een grote concurrent. Swiatek moet dan wel in de tweede ronde langs de Nederlandse Suzan Lamens komen.

