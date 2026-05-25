Toptennnister Naomi Osaka, viervoudig grandslamkampioene, bereidt zich voor op haar deelname aan Roland Garros. De Japanse gebruikte haar vrije tijd in Parijs ook om een heel exclusief evenement te organiseren.

Samen met de Amerikaanse dubbelspeelster Taylor Townsend organiseerde Osaka een exclusief diner dat zwarte tennissers en invloedrijke figuren uit de tenniswereld samenbracht.

The Black Party

Het evenement genaamd The Black Party vond zaterdag plaats in Soho House in Parijs. Het doel van deze bijeenkomst was om verbinding te creëren en de gemeenschap onder zwarte sporters te versterken, vooral in een omgeving waar de vertegenwoordiging van deze groep historisch gezien beperkt is op het hoogste niveau.

"Als minderheid in een sport als tennis voel je je de meeste dagen echt geïsoleerd. Maar wanneer ik andere spelers zie die op mij lijken, voel ik een onbeschrijfelijke verbondenheid", zo schreef Osaka op haar Instagram, vergezeld van foto's van haarzelf tijdens het diner.

"Ik wilde al heel lang zoiets doen, maar ik had niet gedacht dat het op dit niveau mogelijk zou zijn. Ik ben dankbaar voor iedereen die is gekomen. We zijn enthousiast om dit ook naar de volgende grand slams te brengen, vooral naar de US Open in New York, waar we ook zwarte professionals willen betrekken die achter de schermen in het tennis werken", zo sloot Osaka haar bericht af.

Aanwezig bij het diner waren een heel aantal topspelers uit de tenniswereld. Zo waren Chris Eubanks, Gaël Monfils, Coco Gauff en dubbelspeelster Asia Muhammad van de partij.

Roland Garros

Osaka zelf begint dinsdag aan Roland Garros, het toernooi waar ze nooit verder kwam dan de derde ronde. De 28-jarige tennisster neemt het dan in de eerste ronde op tegen de Duitse Laura Siegemund.

