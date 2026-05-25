Voor toptennisser Taylor Fritz zijn het geen prettige tijden De Amerikaan zag onlangs zijn relatie met een bekende influencer stranden en zondag kwam zijn avontuur op Roland Garros al heel snel ten einde. De als zevende geplaatste Amerikaan moest in vier sets zijn meerdere erkennen in landgenoot Nishesh Basavareddy, die daarmee voor de eerste grote stunt van het toernooi zorgde.

Fritz kende een pijnlijke valse start op Roland Garros. De als zevende geplaatste Amerikaan ging in de eerste ronde verrassend onderuit tegen zijn 21-jarige landgenoot Basavareddy. Dat is de nummer 156 van de wereldranglijst, die met een wildcard was toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Tiebreaks

Basavareddy trok de eerste twee sets allebei in een tiebreak naar zich toe, waarna Fritz zich nog even terugknokte door de derde set óók via een tiebreak te winnen. In de vierde set was de weerstand echter gebroken: Basavareddy liep uit naar 6-1 en maakte daarmee de stunt compleet: 7-6, 7-6, 6-7, 6-1. Voor de jonge Amerikaan was het zijn eerste overwinning ooit op een speler uit de top tien.

Voor Fritz is de nederlaag extra zuur, omdat hij als nummer zeven van de plaatsingslijst gold als favoriet in de partij. Toch zal de nederlaag niet helemaal als donderslag bij heldere hemel zijn gekomen, want hij miste een groot deel van het gravelseizoen door knieproblemen en het gemalen baksteen is niet bepaald zijn favoriete ondergrond. Roland Garros is dan ook zijn minste grandslamtoernooi, want hij kwam in Parijs nog nooit verder dan de vierde ronde.

Relatiebreuk

Fritz kreeg onlangs ook in zijn privéleven een flinke optater. Hij was sinds 2020 samen met de bekende influencer Morgan Riddle, maar hun relatie strandde vorige maand. Door de grote hoeveelheid volgers van Riddle leverde die breuk aardig wat aandacht op. De influencer sloeg daar ook nog een slaatje uit.

Niet de enige

Fritz is overigens niet de enige grote naam die Roland Garros moet verlaten na een nederlaag in de eerste ronde. Ook de Britse toptennisster Emma Raducanu, die in 2021 de US Open won, is uitgeschakeld na een frustrerende nederlaag tegen de Argentijnse Solana Sierra.

Na een dramatisch verlopen eerste set, waarin ze geen enkele game wist te pakken en al na 25 minuten klaar was, richtte de huidige nummer 39 van de wereld zich in de tweede set knap op. Ze werkte een dubbele break achterstand weg en sleepte er alsnog een tiebreak uit. De ommekeer bleef echter uit. Sierra, de nummer 68 van de wereld, hervond op tijd haar niveau en trok de partij met 6-0 en 7-6 (7-4) naar zich toe.

