Iga Swiatek heeft een boekje opengedaan over een bijzonder moment met Jannik Sinner. Beiden kroonden zich dit jaar tot de grote winnaars van Wimbledon, wat tijdens het kampioenendiner tot een bijzonder moment leidde.

Waar Sinner zijn grote concurrent Alcaraz versloeg in de finale van Wimbledon, was het Swiatek die Amanda Anisimova verpulverde in de eindstrijd om de felbegeerde titel (6-0, 6-0). Voor allebei betekende het hun eerste Wimbledon-titel. Beiden hadden dan ook een prominente plek bij het bekende kampioenendiner, waar ze het erg gezellig hadden met elkaar.

Openingsdans

Wimbledon staat bekend om zijn vele tradities, ook tijdens het toernooi zelf. Het kampioenendiner is daar één van, net als de traditionele openingsdans. De winnaars van het vrouwen- en mannentoernooi openen altijd samen de dansvloer. Afgelopen editie was het dus de beurt aan Sinner en Swiatek.

Relaxte sfeer

In eerste instantie waren beide winnaars nog huiverig om iets over het moment te delen. Inmiddels heeft Swiatek er toch op teruggeblikt in een interview met Polsat Sport. De Poolse voelde een relaxte sfeer tijdens het moment, waarbij ze grapjes in zijn oor fluisterde tijdens de dans.

"Ik denk dat Jannik zich erg relaxed voelde vanwege een paar redenen. Ik wilde namelijk voor een gemoedelijke sfeer zorgen, dus bleef ik maar grapjes in zijn oor fluisteren", zo stak Swiatek af.

'Hij nam de leiding'

Ondanks de relaxte sfeer had Swiatek wel moeite met het dansen. "Hij nam de leiding, ik probeerde het voornamelijk bij te houden. Daar komt wel bij kijken dat wij beiden niet iets moeilijks wilden proberen."

Ondanks dat de dans niet al te soepel verliep, zou Swiatek het graag nog een keer over doen. "Ik heb er erg van genoten en hopelijk krijgen we ooit de kans om het opnieuw te doen", besloot de Poolse.

Al een slok op

Dat Sinner erg relaxed was tijdens de dans, komt niet als een verassing. De Italiaan deelde namelijk recentelijk dat hij al een goede slok op had voor het moment. "Ik had al een klein drankje op van tevoren, maar het was cute en leuk", zo onthulde Sinner aan Sky Sports Italy.