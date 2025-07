Emma Raducanu zorgde in 2021 voor een superstunt door bijna vanuit het niets de US Open te winnen. De wereld lag aan de voeten van de toen slechts 18-jarige tennisster, maar in de jaren erna raakte haar carrière in het slop door blessures en ze was zelfs slachtoffer van een stalker. Raducanu staat ook op Wimbledon weer in de spotlights. Niet alleen door een mogelijke relatie met een wel heel bekende collega, maar ook door haar clash met een topspeelster.