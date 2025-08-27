De 45-jarige toptennisster Venus Williams heeft nog geen genoeg van de sport. Ze maakte haar rentree in het enkelspel op de US Open en was erg emotioneel na haar uitschakeling in de eerste ronde. Toch krijgt ze nu een tweede kans.

Williams kreeg een wildcard voor het toernooi dat ze twee keer won. In de eerste ronde nam ze het op tegen de Tsjechische Karolína Muchová, die in 2023 finaliste was op Roland Garros. De Amerikaanse pakte een set, maar was in de beslissende derde nergens te bekennen.

Williams keek hoe dan ook terug op een geslaagde rentree op een grandslamtoernooi. Na afloop kreeg ze de vraag wat ze zichzelf bewezen had door terug te zijn. "Voor mij betekende terugkeren op het veld dat ik mezelf de kans gaf om gezonder te spelen. Als je ongezond speelt, zit dat in je hoofd. Dus het was fijn om vrijer te zijn", erkende Williams, die duidelijk emotioneel geraakt was.

Tweede kans

Maar het avontuur is nog niet voorbij voor Williams. Ze zal donderdag namelijk nog deelnemen aan het dubbeltoernooi bij de vrouwen. Samen met haar partner Leylah Fernandez kreeg ze een wildcard.

Vorige week deed ze ook mee aan de gemenge dubbel, maar ook daar werd ze in de eerste ronde uitgeschakeld. Samen met Reilly Opelka verloor ze met 2-4, 4-5 van Andrey Rublev en Karolina Muchova.

Williams doet voor de 24ste keer mee aan de US Open. Ze won het toernooi in 2000 en 2001, maar vloog er bij haar laatste drie deelnames in 2020, 2022 en 2023 direct uit. Het hoofdtoernooi bij de vrouwen begint op zondag 24 augustus en duurt tot en met zaterdag 7 september.

Comeback

Williams speelde in juli in Washington voor het eerst in bijna anderhalf jaar weer een duel op het hoogste niveau en ze won toen verrassend van landgenote Peyton Stearns, die op dat moment de nummer 35 van de wereld was. De 45-jarige Williams liet daarmee zien dat ze nog altijd een aardig balletje kan slaan. Ze verloor vervolgens wel in de tweede ronde en ging afgelopen week op het WTA 1000-toernooi van Cincinnati ook direct onderuit.

