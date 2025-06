Giovanni Mpetshi Perricard heeft maandag op Wimbledon tennisgeschiedenis geschreven. De boomlange Fransman zette in zijn wedstrijd tegen wereldtopper Taylor Fritz met zijn snoeiharde services een aantal bijzondere records neer.

Mpetshi Perricard is 2,03 meter en daarmee behoort hij tot de langste spelers op de tennistour. De Fransman kan daardoor zijn service snoeihard naar beneden slaan en is daardoor voor iedereen een vervelende tegenstander. Dat ondervond Fritz maandag in de eerste ronde op Wimbledon. De Amerikaan, die zelf ook geen slechte serveerder is, kreeg geen vat op het spel van de Fransman en kwam met 2-0 in sets achter.

Hardste Wimbledon-service aller tijden

Op weg naar die voorsprong sloeg Mpetshi Perricard de ene na de andere servicebom richting Fritz. Hij had geen tijd nodig om warm te draaien, want al bij het derde punt van de wedstrijd sloeg hij de allersnelste service ooit op Wimbledon.

Dat record stond al sinds 2010 op naam van Taylor Dent. De Amerikaan sloeg toen een service van 238 kilometer per uur, maar de Fransman verpulverde dat record door er tegen Fritz eentje te slaan van liefst 243 kilometer per uur.

Snelste tweede service ooit

Daar bleef het niet bij. Mpetshi Perricard maakte namelijk niet alleen indruk met zijn eerste service, maar ook met zijn tweede. Op een bepaald moment tikte zo'n opslag zelfs de 237 kilometer per uur aan en daarmee noteerde hij de allerhardste tweede service in de geschiedenis van het tennis.

Stunt

Mpetshi Perricard leek hard op weg naar een stunt, maar Fritz knokte zich helemaal terug in de wedstrijd. De nummer 5 van de wereld brak in de derde set eindelijk de service van de Fransman en won die met 6-4. Mpetshi Perricard kon bij een 5-1 voorsprong in de tiebreak van de vierde set de zege ruiken, maar Fritz kroop door het oog van de naald. De partij kon vanwege de avondklok op Wimbledon niet worden afgemaakt en dus moeten beide heren dinsdag terugkomen.

