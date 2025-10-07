Jannik Sinner, de nummer twee tennisser van de wereld, moest op de Shanghai Masters opgeven in zijn partij met Nederlander Tallon Griekspoor. Inmiddels is er een update over de situatie van de Italiaan.

Sinner moest in de beslissende derde set met een nare blessure opgeven. Hij kreeg telkens krampanvallen en kon daardoor niet verder spelen in de derde ronde van het toernooi. Hij werd nog wel behandeld langs de lijn, maar de topspeler kon niet meer dan hinken op zijn rechterbeen.

Zijn landgenoot en rivaal Lorenzo Musetti heeft inmiddels meer informatie gedeeld over de situatie van Sinner. Hij sprak met de coach van de viervoudig grandslamwinnaar, Simone Vagnozzi, en werd enigszins gerustgesteld.

Update van coach

Musetti gelooft dat de 24-jarige Sinner al snel weer op de baan zal verschijnen. "Ik heb nog niets van hem gehoord sinds hij zich met kramp moest terugtrekken. Maar ik zag Simone vanochtend bij het ontbijt en hij zag er niet ongerust uit", vertelt de nummer negen van de wereldranglijst aan Ubitennis.

"Hij zei dat Jannik al vertrokken is", vervolgt Musetti. "Ik denk dat we hem zullen zien tijdens de Six King Slam en daarna op de ATP-500 in Wenen."

Six Kings Slam

De Six Kings Slam is een lucratief toernooi dat wordt gehouden op 15, 16 en 18 okotober in Riyadh, Saoedi-Arabië. Vorig jaar won Sinner en daarmee streek hij iefst 6 miljoen dollar op. Bij de eerste editie waren Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic en Rafael Nadal naar het Midden-Oosten gelokt met de extreme prijzenpot. Rune, Medvedev en Nadal maken de tweede editie niet mee. Hun vervangers zijn Alexander Zverev, Taylor Fritz en Stefanos Tsitsipas.

Alle deelnemers krijgen sowieso 1,5 miljoen dollar voor de moeite om in het vliegtuig te stappen. De winnaar mag ook dit jaar weer 6 miljoen dollar in zijn tennistas steken. Het is een demonstratietoernooi, wat inhoudt dat er geen punten zijn te verdienen voor de ATP-ranking.