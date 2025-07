Wimbledon heeft een flinke teleurstelling moeten verwerken op maandag. Het tennistoernooi in Engeland had een aantal mooie partijen in het dubbelspel gepland, maar de toptennissers die in actie moesten komen hadden een vervelende boodschap voor de fans in Londen en de organisatie.

Liefst drie partijen eindigden zonder dat er een bal geslagen werd, de fans teleurstellend achterlatend. Mensen die een kaartje gekocht hadden, kunnen daardoor niet kijken naar twaalf mooie namen in het toernooi. Jordan Thompson moest zondag al geblesseerd afhaken in het enkelspel tegen Taylor Fritz, dus zijn afmelding met partner Pierre-Hugues Herbert is geen onverwachtse. Hun tegenstanders Harri Heliovaara (Finland) en Henry Patten (Groot-Brittannië) kregen daardoor een walk-over en staan 'gratis' in de kwartfinales van het dubbelspel bij de mannen.

Ongekend succes voor Nederlandse tennisser (33) op Wimbledon na late afmelding Tallon Griekspoor Geen enkele Nederlander haalde op Wimbledon meer dan de tweede ronde in het enkelspel, maar in het dubbelspel gaat het de Nederlanders een stuk beter af. Er was zondagmiddag bij het ingaan van de tweede week van het tennistoernooi een ongekend succes te zien.

Winnares van vorig jaar

Barbora Krejiokova, de winnares van het enkelspel Wimbledon vorig jaar, heeft zich met haar Taiwanese partner Hao-Ching Chan ook teruggetrokken uit hun partij in de derde ronde van het dubbelspel bij de vrouwen. Het Amerikaanse koppel Caroline Dolehide/Sofia Kenin, dat als zestiende is geplaatst, kreeg daardoor ook een walk-over en mag zich melden in de kwartfinales. Bij de vrouwen was er ook een geplaatst koppel dat zich maandag terugtrok.

Toptennisster (29) barst in tranen uit tijdens partij op Wimbledon: 'Het was echt zwaar' De titelverdedigster van Wimbledon bij de vrouwen is uitgeschakeld. Barbora Krejcikova verloor in de derde ronde van de Amerikaanse Emma Navarro. Tijdens de partij kon de Tsjechische toptennisster haar tranen niet bedwingen.

Geplaatste spelers

De als elfde geplaatste Beatriz Haddad Maia (Brazilië) en Laura Siegemund (Duitsland) lieten hun wedstrijd lopen tegen Veronika Kudermetova en Elise Mertens. De Russische en Belgische mogen daardoor ook zonder te spelen naar de kwartfinales. Zij zijn als achtste geplaatst op Wimbledon.

Nederlanders

Gelukkig voor de fans in Engeland zijn er nog genoeg andere wedstrijden om naar te kijken. Zo komen er diverse Nederlanders in actie in het dubbelspel. Zo speelt Sam Verbeek met zijn Tsjechische partner Siniakova in het gemengd dubbelspel. Hij staat al in de kwartfinales. In het jongenstoernooi beginnen Mees Röttgering en Hidde Schoenmakers aan hun eerste ronde in het dubbelspel.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.