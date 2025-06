Loïs Boisson ontpopte zich tot dé verrassing van de afgelopen Roland Garros. De Française bereikte de halve finales, nadat ze van de organisatie een wildcard kreeg. Ineens is de 22-jarige tennissensatie bekend, waar ze vorig jaar nog met een zware blessure kampte. Daarover onthulde ze een opmerkelijk verhaal.

"Ik begon eerst met basketbal, de sport van mijn vader. Op zeven- of achtjarige leeftijd startte ik met tennis. Ik was meteen verkocht", verklapt Boisson in gesprek met Paris Match over haar jongere jaren. "Rond mijn twaalfde of dertiende wist ik dat ik prof wilde worden", zegt Frankrijks nieuwe nummer één. Na haar prestatie op Roland Garros ging ze van plek 361 op de mondiale tennisladder naar positie 65.

'Vreselijk ruikende' tennissensatie kan enorm veel deodorant kopen na historische stunt op Roland Garros Het tennissprookje van Loïs Boisson is dan toch tot een einde gekomen. De Franse nummer 361 van de wereld maakte op Roland Garros haar debuut op een grandslamtoernooi en haalde direct de halve finales. Boisson gaat daardoor een enorme sprong op de wereldranglijst maken, maar verdient ook in één klap meer prijzengeld dan in de rest van haar loopbaan en daardoor kan ze nu een heleboel deodorant kopen.

Haar grote inspiratiebron: Rafael Nadal. "Hij is degene die me inspireerde om te gaan tennissen. Zijn carrière, zijn manier van spelen, zijn houding buiten het veld... Ik vind hem echt inspirerend." Boisson was dan ook van de partij toen de Spanjaard geëerd werd in het Philippe Chatrier, vanwege zijn veertien eindzeges op Roland Garros. "Het was ongelooflijk, magnifiek."

Zware blessure

Op haar arm heeft ze het woord résilience getatoeëerd, ofwel: veerkracht. "Die heb ik laten zetten tijdens mijn revalidatie", onthult Boisson. De Française kon vorig jaar niet meedoen aan Roland Garros vanwege een zware knieblessure. Het zorgde voor een opmerkelijk fenomeen: Boisson vroeg een lijst op met alle operaties die haar chirurg had uitgevoerd.

Dit is Loïs Boisson: tennissensatie veroverde na 'deo-rel' en zware blessure harten van fans op Roland Garros Loïs Boisson veroverde in Parijs alle tennisharten. De Française begon als nummer 361 van de wereld aan Roland Garros en haalde na een aantal verrassende zeges tot grote vreugde van het thuispubliek zelfs de halve finales. Boisson beleefde in de Franse hoofdstad haar doorbraak en dat terwijl ze onlangs nog in opspraak raakte door de zogenaamde 'deo-rel'.

"Ik zag de chirurg de dag na mijn blessure. Ik dacht bij mezelf: 'Die kerel gaat mijn kruisbanden beschadigen. Verdorie, als hij het verprutst, zit ik in de problemen.' Het kan je carrière veranderen. Dus ik bestookte hem met vragen, ook al begreep ik geen woord van de antwoorden", lacht Boisson, om vervolgens toe te geven: "De arts was geweldig. Hij nam de tijd om me alles uit te leggen."

Vergelijking met bekende landgenote

Boisson denkt dat haar blessuregevoeligheid te maken heeft met haar fysieke spel. In Frankrijk wordt al de vergelijking getrokken met tweevoudig grandslamwinnares Amélie Mauresmo. "Ik heb Amélie niet echt zien spelen, ik ben geboren in 2003. Ik heb alleen video's van haar bekeken. Ze had een prachtige backhand. En ze was erg atletisch. Dat hebben we gemeen", aldus Boisson, die blind zou tekenen voor een vergelijkbare carrière als haar landgenote.

Stunt-tennisster deelt opvallend detail: Loïs Boisson nam drastische maatregelen op Roland Garros Tennisster Loïs Boisson was de grote verrassing van Roland Garros. Ze staat voor het eerst op een grandslamtoernooi en wilde bij haar debuut niets aan het toeval overlaten. De Franse onthulde dat ze drastische maatregelen heeft genomen in haar team.

Enorm veel prijzengeld

Met haar bijzondere prestaties op Roland Garros, waar ze als nummer 361 van de wereld tot de halve finales kwam, heeft ze Maureso al gepasseerd. Laatstgenoemde kwam op het Franse gravel nooit verder dan de laatste acht. Boisson lukte dat bij haar eerste deelname en ontving liefst 690.000 euro. Een enorm bedrag voor iemand die een paar maanden daarvoor nog voor enkele duizenden euro's tenniste op het ITF-circuit.

Wilde plannen heeft Boisson er niet mee. "Het zal worden gebruikt om de kosten, mijn team en toekomstige toernooien te dekken", verzekert ze. Voor Roland Garros was de Française sponsorloos, nu staat de telefoon van haar agent roodgloeiend. De volgende grandslam is Wimbledon, al krijgt Boisson daar nog niet de behandeling van een halve finaliste:

Wimbledon is onverbiddelijk en heeft slecht nieuws voor 'stinkende' tennissensatie (22) Het is nog maar de vraag of de tennisfans op Wimbledon een halvefinalist van Roland Garros überhaupt in actie gaan zien. Het grastoernooi van Londen deelde woensdag de wildcards uit en waar er gerekend werd op een uitnodiging voor Loïs Boisson, daar ontbreekt de naam van de Franse tennissensatie verrassend op de lijst.

Deo-rel

Voordat Boisson indruk maakte in haar thuisland, kwam ze in het nieuws vanwege een deo-rel. Op een nietszeggend toernooitje werd ze bestempeld als 'vreselijk ruikende' tennisster. "Kun je haar vragen deodorant te gebruiken? Ze ruikt vreselijk", merkte Harriet Dart op. Boisson won de partij en reageerde er gevat op: "Dove, blijkbaar heb ik een samenwerking nodig." Misschien komt die er wel na haar waanzinnige prestaties op Roland Garros...