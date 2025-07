Paula Badosa gaat door een moeilijke periode. De huidige nummer tien van de wereld besloot daarom om maandag met een update te komen over hoe het met haar gaat. De Spaanse toptennisster blijkt last te hebben van haar 'spier van de ziel' en dat zorgde er de afgelopen weken voor dat ze haar topniveau niet kon halen.

Vlak voor Wimbledon moest Badosa al opgeven tijdens het grastoernooi in Berlijn en in de eerste ronde van de Grand Slam in Londen had ze het niet getroffen met de loting. In drie sets ging ze onderuit tegen Katie Boulter, die voor eigen publiek excelleerde. Daarna verdween Badosa van het toneel. "Ik ben een tijdje afwezig geweest", begint Badosa maandag haar openhartige update.

'Spier van de ziel'

"Maar ik wil jullie nu graag updaten over mijn situatie momenteel. Ik ga door een zware periode de laatste tijd... Helaas moet ik omgaan met een scheur in mijn psoas (de lendenspier, ook wel 'spier van de ziel' genoemd omdat-ie is verbonden met het centrale zenuwstelsel en emoties kan opslaan. Die spier loopt van de onderrug naar het bovenbeen, red.). De problemen zijn er van voor Wimbledon", zegt Badosa. "En het gaat me nog een aantal weken aan de kant houden."

'Hele moeilijke tijden voor me'

Ze weet nu al dat de nare blessure haar een paar weken buitenspel zet. "Dit zijn hele moeilijke tijden voor me, maar ik blijf hoopvol dat de dingen zullen omdraaien. En dat het licht aan het einde van de tunnel zal gaan schijnen. Bedankt voor de enorme support", sluit ze haar bericht op Instagram af. De Spaanse kamt al jaren met fysieke problemen, die haar opmars in het toptennis tegenwerken.

i Paula Badosa komt met een update over haar zware periode. ©Instagram Paula Badosa

Kritiek op trainer van Tsitsipas

Badosa had tot voor kort een relatie met collega Stefanos Tsitsipas. De knipperlichtrelatie zou zou na Wimbledon opnieuw tot een einde zijn gekomen.

De Griek nam voor Wimbledon een nieuwe trainer in de arm en dat was niet zomaar iemand. Goran Ivanisevic, de Servische ex-toptennisser en voormalig succescoach van Novak Djokovic, wist echter niet wat hij zag toen hij met Tsitsipas begon te werken. Hij had nog nooit zo'n 'amateuristische speler' gezien als Tsitsipas. Ook hij faalde wederom op een Grand Slam en vloog vroeg uit Wimbledon.