Met de carrière van Stefanos Tsitsipas (26) gaat het bergafwaarts. De Griekse toptennisser zakt steeds meer af op de ATP-ranking en lijkt, ondanks dat hij twee grandslamfinales bereikte (en verloor), zijn enorme belofte niet in te gaan lossen. Ook zijn beroemde trainer ziet het somber in.

In 2021 verloor Tsitsiapas de finale van Roland Garros en in 2023 werd hij 'runner up' bij de Australian Open. Beide keren stond Novak Djokovic een triomf in de weg. Daarna moest hij het doen met nog twee kwartfinales op de slams en won hij de toernooien in Dubai en Monte Carlo (een masterstoernooi).

De voormalig nummer 3 van de wereld beleeft echter een matig 2025. Alleen in Dubai stond hij minstens in de halve finale. Ook op Wimbledon 2025 lag hij er snel uit na opgave vanwege een blessure. Hij dreigt spoedig uit de top 30 te vallen.

Goran Ivanisevic

De trainer van Tsitsipas is Goran Ivanisevic, een voormalig topspeler die onder meer Wimbledon won in 2001 en tweede stond op de ATP-ranking. Gekke Goran, zoals hij in de jaren 90 weleens werd genoemd, weet hoe hij spelers aan grandslamtitels moet helpen Hij was vijf jaar lang de trainer van Novak Djokovic (2019-2024, een uiterst succesvolle periode) en stond aan de zij van Marin Cilic toen de Kroaat het US Open won in 2014.

Simpel

Ivanisevic was niet mals voor zijn pupil. In het Kroatische tv-programma Sport Klub zei hij: "Aan de ene kant is het simpel, aan de andere kant is het niet simpel. Ik heb heel vaak met hem gesproken. Als hij dingen buiten de tennisbaan oplost, dan is er een kans dat hij terugkeert op de plek waar hij thuishoort. Hij is een veel te goede speler om buiten de top 10 te staan", aldus Ivanisevic.

"Hij heeft wel de wil, maar hij doet helemaal niks. Hij zegt wel: 'Ik wil het, ik wil het', maar ik zie te weinig vooruitgang. Ik was geschokt. Ik heb nog niet eerder een speler gezien die zo slecht voorbereid is. Wat zijn knie betreft: ik ben drie keer fitter dan hij is. Het is echt heel beroerd."

Liefdesleven van Stefanos Tsitsipas

De matige vorm van Tsitsipas kan ook samenhangen met problemen in zijn liefdesleven. Er lijkt definitief een einde te zijn gekomen aan het liefdesverhaal van Tsitsipas en toptennisster Paula Badosa. Spaanse bronnen bevestigen de relatiebreuk na eerdere geruchten. "De droom is uiteen gespat."