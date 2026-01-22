Novak Djokovic kreeg een schrikreactie en daarna de lachers op zijn hand tijdens een persconferentie op de Australian Open. De Servische toptennisser plaatste zich voor de derde ronde na zijn zege op Francesco Maestrelli en blikte terug op twintig jaar Australian Open. Daarbij maakte hij een pijnlijke vergissing, die snel werd gecorrigeerd met een excuus.

"Ik was hier voor het eerst in 2003 voor het juniorentoernooi, en daarna in 2005 voor mijn eerste professionele optreden. Ik herinner me dat we toen een sportschool gebruikten die aan de overkant van het complex lag… ik denk dat de club Essendon heette", probeerde Djokovic zich te herinneren, waarna de journalist hem corrigeerde. Het bleek om Collingwood te gaan, een van de grote rivalen van Essendon in het Australische voetbal.

'Sorry'

"Ja, Collingwood, mijn fout. Sorry. Ik weet dat het grote rivalen zijn. Die club stond de Australian Open toen toe om hun faciliteiten te gebruiken: een grotere sportschool, ijsbaden en al het andere. Daarna volgde een enorme uitbreiding: er werden meer banen gebouwd, betere herstelfaciliteiten gecreëerd, meer kleedkamers… allemaal positieve ontwikkelingen. Australië is op dat gebied altijd een van de besten geweest."

Veel fans in Melbourne

Djokovic won de Grand Slam tien keer en is een graag geziene gast in Melbourne. Tienduizenden fans willen hem graag live in actie zien in de nadagen van zijn carrière en dat zorgt nog weleens voor chaos rond en op de tribunes. "Dat is een heerlijk probleem om te hebben, op welk toernooi dan ook. Elk toernooi wil records breken qua bezoekersaantallen en kaartverkoop, want dat betekent dat mensen komen om live tennis te kijken. Ik weet niet hoe de huidige situatie is met de uitbreiding van het complex, maar ik hou van die mentaliteit om dingen constant te verbeteren. Dat is hier duidelijk zichtbaar. Het zou veel erger zijn als er geen interesse was en de tribunes halfleeg waren. Zo is het geweldig."

