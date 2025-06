Voormalig tennisster Angelina Dimova (24) boekt tegenwoordig succes als model, influencer en autoverzamelaar. Het gaat de in Oekraïne geboren Dimova voor de wind en dat wil ze laten zien ook.

Op Instagram heeft Dimova 1,5 miljoen volgers en zij hoeven nooit lang te wachten op nieuwe content van hun heldin. Maandag postte ze een video terwijl ze in een van haar auto's rijdt.

In de video heeft ze deze tekst gezet: "Een onderneming besturen levert stress op, zeggen ze. Ja, misschien is dat zo. Maar ik ga er niet 40 jaar op wachten om aan iemand te mogen vragen of ik lunchpauze mag nemen."

Pikante plaatjes

Daarmee bedoelt ze dat ze als ondernemer meer verantwoordelijkheden heeft dan als een werknemer die inklokt en uitklokt en vervolgens zorgeloos naar huis gaat. Maar daar staat veel vrijheid tegenover. Ze hoeft zich niet te onderwerpen aan een baas. Ook na 40 jaar ergens werken blijf je een ondergeschikte, zo lijkt ze te willen zeggen.

En die benut ze volop, bijvoorbeeld door de randjes op te zoeken van wat influencers mogen posten op social media. Dikwijls heeft Dimova weinig, of alleen zeer strakke, kleding aan, terwijl ze een balletje slaat of rek- en strekoefeningen doet.

Auto's

In coronatijd brak ze door op de socials door, zoals veel andere sporters, te laten zien hoe ze tijdens de lockdowns toch manieren vond om te trainen. Haar ludieke idee was om auto's te trekken en duwen. Sindsdien is ze doorgegaan met veel auto's opnemen in haar content. Ze heeft een jaloersmakende collectie bolides, waaronder een Ferrari en auto's in barbieroze.

Tennis

De tegenwoordig in de Verenigde Staten wonende Dimova omschrijft zichzelf op Instagram als 'voormalig tennisster, nu verzamelaar van auto's.' En inderdaad, ze heeft geprobeerd het te maken in het vrouwentennis. Ze kwam echter niet ver met die poging.

Het archief van de tennisbond ITF vermeldt slechts vier partijen van Dimova, in 2016, op jeugdtoernooien. Haar laatste twee wedstrijden verloor ze beide met 6-0 6-0 en dat was voor haar kennelijk het teken om maar een einde te maken aan haar tennisdromen.