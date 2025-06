Stunt-tennisster deelt opvallend detail: Loïs Boisson nam drastische maatregelen op Roland Garros

Heel Frankrijk ging er donderdag eens goed voor zitten, want de grote tennissensatie Loïs Boisson hoopte de eerste Franse finalist bij de vrouwen op Roland Garros te worden sinds Mary Pierce in 2005. De nummer 361 van de wereld had meerdere malen gestunt in Parijs, maar het tennissprookje kwam in de halve finale tegen Coco Gauff ten einde: 1-6, 2-6. De 21-jarige Amerikaanse speelt zaterdag in de finale tegen Aryna Sabalenka.