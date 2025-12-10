Mees Röttgering debuteerde dit jaar op het ABN Amro Open in Rotterdam en het 18-jarige Nederlandse tennistalent timmert dus lekker aan de weg. Dat geldt ook voor zijn vriendin, want zij ontving deze week een hele bijzondere prijs in Australië.

Röttgering maakte vorig jaar naam voor zichzelf door de finale te halen op het juniorentoernooi van Wimbledon en ook sloot hij het jaar af als de nummer één van de wereld bij de jeugd. Als beloning kreeg hij van toernooidirecteur RIchard Krajicek een wildcard voor het ABN Amro Open in Rotterdam en daar maakte hij zijn debuut op het hoogste niveau.

Waar de 18-jarige Röttgering in zijn eerste jaar bij de senioren is opgeklommen naar de 625e plek op de wereldranglijst doet zijn vriendin het nog veel beter. De Nederlander heeft een relatie met de precies één jaar jongere Emerson Jones uit Australië. Zij is inmiddels al de nummer 150 van de wereld en debuteerde eerder dit jaar zelfs op een grandslamtoernooi. Dat heeft ze mede te danken aan haar afkomst, want ze kreeg als talent een wildcard voor de Australian Open.

Prijs in Australië

Dat Jones al op 17-jarige leeftijd is opgeklommen naar de 150e plek op de ranking levert haar voor het tweede jaar op rij een mooie prijs op in Australië. De nationale tennisbond Tennis Australia heeft haar uitgeroepen tot Female Junior Athlete of the Year. Ze moest de trofee vorig jaar nog delen met Maya Joint, maar is nu de enige winnares.

"Zodra ik nummer 1 van de wereld werd bij de junioren, dacht ik dat ik naar de senioren moet overstappen en me daarop moet concentreren. Vooral nu ik ouder word", reageerde Jones na het winnen van de prijs. "Als ik bij de junioren speel, merk ik dat het geweldige speelsters zijn, en ze spelen ook senioren. De beste junioren zijn niet anders dan de beste vrouwen."

Zoon van tennislegende wint bij de jongens

De prijs voor beste jeugdspeler bij de mannen ging overigens ook naar een bijzondere speler. Cruz Hewitt viel daar namelijk in de prijzen. Hij is de zoon van tennislegende Lleyton, die in zijn carrière Wimbledon en de US Open won en ook nog een tijdje op de eerste plek van de wereldranglijst stond. De twee speelden onlangs samen in een dubbelwedstrijd.

Opnieuw wildcard voor Australian Open

Jones mag in januari opnieuw haar opwachting gaan maken op de Australian Open. Ze heeft net als dit jaar wederom een wildcard voor het toernooi ontvangen. Jones verdiende die door bovenaan te eindigen op de ranglijst van de Australian Pro Tour Wildcard Points Race. De Australische zal hopen dat ze in 2026 een betere loting krijgt, want ze werd in januari gekoppeld aan topspeelster Elena Rybakina. Die partij verloor Jones erg dik: 1-6, 1-6.