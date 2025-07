De Britse qualifier Oliver Tarvet mag dan niet gewonnen hebben van Carlos Alcaraz op Wimbledon, hij schitterde wel. Maar hij niet alleen: ook zijn vriendin deed een duid in het zakje.

Tarvet kende een mooi hoofdstuk van zijn nog prille tennisloopbaan op zijn eigen ondergrond. De 21-jarige Brit begon dankzij een wildcard als qualifier als nummer 733 van de wereld aan Wimbledon. Hij overleefde het kwalificatietoernooi én de eerste ronde, waarna een prachtaffiche wachtte tegen regerend winnaar Alcaraz. Die verloor hij echter in drie sets.

Vriendin straalt in laag uitgesneden jurk

Maar veel tennisogen waren maar mooi op Tarvet gericht, en zijn vriendin. Want in zijn box zat zijn vriendin Helaena Staebler, die glimlachend toekeek en foto's maakte van het unieke moment. Maar de camera's wisten Tarvets geliefde ook goed te vinden, vanwege haar betoverende jurk. In de stralende zon droeg ze een laag uitgesneden blauwe jurk.

i De vriendin van Oliver Tarvet. © Getty Images

Tarvet is inmiddels een jaar samen met zijn vriendin, die uit Californië komt. Niet gek dat de tennisser Helaena in de Verenigde Staten heeft leren ontmoeten. Dat is immers de plek waar hij studeert. Als student zag hij ook een flink deel van zijn prijzengeld verdampen.

Weg prijzengeld

De Brit studeert aan de universiteit van San Diego en is daardoor officieel een amateur. Die amateurstatus spoelt een deel van zijn verdiende prijzengeld door het putje:

"Het is een beetje ongemakkelijk, want ik moet veel kosten dekken én ik wil echt terug naar de University of San Diego om mijn vierde jaar af te maken", was Tarvet vastberaden toen hij het kwalificatietoernooi won. Hij mag zich op de campus wel de nummer 394 van de wereld noemen, na een flinke stijging dankzij zijn prestaties.

