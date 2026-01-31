Het gaat Jannik Sinner niet lukken om zijn titel te prolongeren op de Australian Open. De Italiaan ging ten onder in een thriller tegen tennisicoon Novak Djokovic. Misschien had de aanwezigheid van zijn vriendin Laila Hasanovic hem kunnen helpen. Maar het Deense topmodel was nergens te bekennen in Melbourne.

Waar Taylor Fritz haast niet zonder vriendin Morgan Riddle kan, was voor Sinner de steun van zijn geliefde ver te zoeken. Vorig jaar was Hasanovic er wel bij toen Sinner Wimbledon won. Ook zat ze op de tribune toen haar vriend de finales van Roland Garros en de US Open speelde. Bij de Vienna Open in Oostenrijk maakten ze hun relatie wereldkundig.

Vriendin Sinner had overvolle agenda

In Melbourne ontbrak echter ieder spoor van Hasanovic, die eerder een relatie had met voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher. Het Britse Express zocht uit wat er speelde. "Ze koos er echter voor om Melbourne over te slaan. De reden voor de afwezigheid was carrièregericht: Hasanovic was gespot op verschillende modeweken in Europa", schrijft het medium.

Zo was op haar sociale media te zien dat de vriendin van Sinner op de catwalks liep in Parijs en Kopenhagen. Vlak voordat Sinner aan de Australian Open begon, ging ze er nog even tussenuit naar de Franse Alpen.

Uitschakeling op Australian Open

Zonder de steun van Hasanovic redde Sinner het niet tegen Djokovic op de Australian Open. Het tweetal moest lang wachten op hun halve eindstrijd, omdat de andere partij tussen Carlos Alcaraz en Alexander Zverev liefst 5,5 uur duurde. Ook Sinner en Djokovic maakten er een waar spektakel van. Een vijfsetter bepaalde wie er naar de finale ging, het werd Djokovic.

"Het doen pijn", bekende de Italiaan na afloop. "Ik had mijn kansen. Het was in de vijfde set. Veel breakpunten, maar ik kon ze niet benutten. Hij sloeg een paar geweldige ballen", blikte Sinner terug. "Het was een beetje als een achtbaan, en het liep zoals het liep."

