Vrouw van oud-toptennisser Richard Krajicek ergert zich kapot: 'Die mannen wil ik een speciale vermelding geven'

Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlansde tennislegende Richard Krajicek, blijkt zich aan een enorme waslijst aan dingen te ergeren. De tv-presentatrice, columniste en podcastmaker zet er een hoop op een rijtje. "Die mannen wil ik een speciale vermelding geven."

In haar wekelijkse stukje voor de krant De Telegraaf begint Deckers over de zogeheten winkelwagentest. Die komt neer op de vraag of jij een winkelwagen na gebruik netjes terugbrengt naar de rij, of ergens laat slingeren. "Volgens psychologen geeft de winkelwagentest aan hoe netjes iemand echt is", aldus Deckers.

Ergernissen van Daphne Deckers

Deckers en een vriendin ergeren zich aan mensen die hun karretje plompverloren op de straat laten staan, zodat anderen er amper langs kunnen of langer moeten speuren naar een exemplaar. Daarna beginnen de twee nog veel meer ergernissen op te sommen: mensen op een terras die luid, en met de speakers aan, een telefoongesprek voeren. Bestuurders die rommel uit hun autoraam flikkeren. Mensen die slurpen als ze een hete vloeistof drinken.

Speciale vermelding

En zo gaat het door, tot ze breder wil kijken dan alleen naar mensen. " Natuurlijk zijn niet alleen mensen irritant ‒ al wil ik mannen die héél hard niesen nog even een speciale vermelding geven", aldus Deckers. En de dingen die haar toorn doen ontsteken zijn 'schurende etiketten in kleding', brood uit de vriezer dat bij het ontooien een kleffe, natte rand krijgt en verpakkingen met natte doekjes, waaruit je er nooit gewoon één tegelijk kan pulken.

"Me moeder"

Zelfs honden ontkomen niet aan de ellenlange opsomming van het voormalig model, want ze noemt honden die tegen je opspringen, waarna het baasje zegt: 'Hij doet niks, hoor!'. En ze heeft oog voor de ergernissen van anderen. Want toen de twee weer thuis waren hielp de tienerzoon van haar vriendin hun met uitladen van boodschappen. " Wat híj irritant vond? 'Me moeder'", besluit ze.

Operatie Richard Krajicek

Deckers man Richard Krajicek is in mei geopereerd. Bij de PEARS-operatie kreeg Krajicek een op maat gemaakte prothese van meshmateriaal, die de verwijde aorta van buitenaf ondersteunt en verdere risico’s moet voorkomen. Volgens zijn partner is de ingreep goed verlopen, al wacht er nu een langdurig hersteltraject.

"De afgelopen tien dagen waren spannend, ingrijpend en vermoeiend, maar óók mooi, gezellig en vol energie", schreef Deckers. Ze benadrukte hoe waardevol het was om deze periode door te brengen met hun kinderen, aanhang en goede vrienden.