Toptennisster Yulia Putintseva beleefde een dramatische eerste ronde op Wimbledon. De Kazachse voelde ernstige dreiging vanuit het publiek en barstte in tranen uit tijdens haar wedstrijd tegen Amanda Anisimova.

Putintseva vreesde voor haar veiligheid tijdens de eerste ronde op het gras in Londen. Ze had namelijk een 'gestoorde' en 'gevaarlijke' fan gespot op de tribune, zo liet ze de umpire weten. Ze zag dat de man een mes bij zich zou dragen. Al vroeg in de partij vroeg ze om de toeschouwer uit het publiek te verwijderen.

"Kun je hem weghalen. Ik speel niet verder voordat hij vertrekt", waren de woorden van de 30-jarige tegen de umpire volgens BBC. "Deze mensen zijn gevaarlijk en gek. Haal hem weg, want misschien heeft hij een mes." Het stond op dat moment 3-0 voor Anisimova in de eerste set.

Tranen

De beveiliging werd erbij gehaald en bevestigde even later dat de situatie was opgelost. Het incident ging Putintseva niet in de koude kleren zitten. De numer 33 van de wereld was erg aangeslagen en barstte later zelfs in tranen uit. Haar tegenstander verklaarde na afloop dat de man iets tegen de Kazachse gezegd zou hebben tijdens haar service. "Maar ik weet zeker dat we beschermd worden."

Het duel kende een dramatische afloop voor Putintseva. Ze verloor namelijk kansloos met 6-0, 6-0 en is dus uitgeschakeld in de eerste ronde. De tennisster vertrok na de partij ook direct van de baan.

'Topprioriteit'

De laatste tijd komen er steeds meer zaken van stalking en bedreiging richting tennissers aan het licht. De organisatie van Wimbledon zet daarom alles op alles om dit soort incidenten op het grandslamtoernooi te voorkomen. "Het is absolute topprioriteit."

