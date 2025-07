Amanda Anisimova rekende in de halve finale van Wimbledon af met Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld. De Wit-Russische was na haar nederlaag niet te spreken over Anisimova. De Amerikaanse pupil van de Nederlandse trainer Rick Vleeshouwers heeft nu ook gereageerd op Sabalenka.

Sabalenka verloor in drie sets: 6-4, 4-6, 6-4. Tegen het eind van de wedstrijd won de 23-jarige Anisimova een punt doordat de bal via het net op de helft van haar tegenstander viel. Het is een algemene beleefdheidsregel in de sport om dan sorry te zeggen voor het geluksmomentje. Dat deed de Amerikaanse echter niet.

"Ik keek haar nog aan en zei: 'wil je geen sorry zeggen?' Ze won dat punt op het nippertje en bood niet eens haar excuses aan voor de situatie. Dat neem ik haar kwalijk", zei Sabalenka. Ook vond Sabalenka dat haar tegenstander op een bepaald moment al begon te vieren dat ze een punt had gewonnen, toen de rally nog bezig was.

Kwaad

Sabalenka zei in haar persconferentie dat ze ook daarover erg kwaad was. "Ja, ik was nog bezig met het najagen van de bal. En toen was ze het punt al aan het vieren. Ik dacht: is dat niet een beetje te snel? Dat maakte me pissig. En ze zei toen dat ze dat altijd zo doet. Dat maakte me zo kwaad dat ik me terug kon knokken in de wedstrijd."

Kreunen

Anisimova ontkent dat ze al dacht dat ze het punt had gewonnen of dat ze dat al veirde. "Nee, ik vierde het niet", zei ze. "Het was gewoon een lange kreun. Ik weet niet precies waarom die eruit floepte, eerlijk gezegd, maar zoveel last had ze er vast niet van. Daarna probeerde ik niet meer te kreunen."

"Er stond deze partij zoveel op het spel. Ik denk dat we allebei heel veel kreunen op de baan. We hebben een agressieve speelstijl. Dan gebeurt dat weleens. Misschien was mijn gekreun een tikje hinderlijk, ik weet het niet."

Nederlandse tenniscoach Rick Vleeshouwers

Zaterdag speelt de Amerikaanse in de finale tegen Iga Swiatek. Met dank aan de Nederlandse tenniscoach Rickl Vleeshouwers dus - en fysiektrainer Rob Brandsma.

"We zijn met een mooi verhaal bezig", vertelde Vleeshouwers eerder tijdens Wimbledon aan het Algemeen Dagblad. "We werken hard, maar altijd op een positieve manier. We weten goed wat we van elkaar verwachten. Wat mij het meest bevalt, is haar agressieve speelstijl. Soms lijkt het alsof ze daarmee te veel fouten maakt, maar ik hou ervan."