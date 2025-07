Het tennisfestijn van Wimbledon komt zondagavond ten einde. De finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner zal zonder twijfel voor spektakel zorgen. Toch heeft de Britse oud-winnaar Andy Murray kritiek op het grandslamtoernooi in Londen.

Murray won het toernooi in 2013 en 2016 en wordt als een levende legende gezien op de All England Club. Wimbledon is 'zijn' toernooi. Maar dat betekent niet dat hij weigert kritisch te zijn richting de organisatie. De 38-jarige Brit zorgde voor controverse door een tweet die hij de wereld inslingerde.

Murray loopt risico

De drievoudig grandslamwinnaar vroeg zich af waarom het dak van Center Court zo snel gesloten wordt. ' Zo belachelijk om het dak in dit stadium van de wedstrijd te sluiten. Er is nog minstens een uur licht over... er kan nog ruim een ​​set tennis gespeeld worden... het is een buitentoernooi!', schreef hij op X. Hij refereerde naar de eerder gespeelde wedstrijd tussen Sinner en Grigor Dimitrov, die in de derde set plots met een blessure op moest geven.

De levende legende loopt wel een risico met zijn kritiek. Er is namelijk een standbeeld van Murray in de maak, die in de zomer van 2027 op de sokkel verwacht wordt. 'Als hij niet oppast, sluit hij zichzelf uit van de inner circle van de All England Club nog voordat zijn standbeeld is onthuld', is te lezen in een column op Express.

Afwezigheid

De afwezigheid van Murray op Wimbledon roept vragen op. Hij was nergens op de tribunes te zien in de eindfase van het toernooi. Of de ex-toptennisser wel aanwezig is bij de finale tussen Sinner en Alcaraz, de nummer één en twee van de wereld, is niet bekend. De Nederlandse tennislegende Richard Krajicek is er, ondanks een recente zware operatie, wel bij op de tribunes.

Alles over Wimbledon

