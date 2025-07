De titelverdedigster van Wimbledon bij de vrouwen is uitgeschakeld. Barbora Krejcikova verloor in de derde ronde van de Amerikaanse Emma Navarro. Tijdens de partij kon de Tsjechische toptennisster haar tranen niet bedwingen.

De 29-jarige Krejcikova schreef vorig jaar verrassend Wimbledon op haar naam door in de finale de Italiaanse Jasmine Paolini te verslaan. De druk om opnieuw te stunten op het heilige gras van Londen bleek te hoog. Ze verloor in een driesetter van Navarro, de nummer tien van de wereld: 6-2, 3-6 en 4-6.

In tranen

De Tsjechische heeft een lastig jaar achter de rug, waar ze liefst zes maanden met een blessure aan de kant stond. Ook in de wedstrijd met Navarro was ze zichtbaar aan het worstelen met haar fitheid. Ze vroeg om een medische time-out en begon te huilen toen de wedstrijd weer van start was gegaan.

De voormalig nummer twee van de wereld maakt een duikeling op de wereldranglijst. Ze verliest namelijk de WTA-punten van haar titel van vorig jaar en krijgt daar 'slechts' de punten van een derde ronde op Wimbledon van terug. Dat, in samenwerking met de afwezigheid door haar blessure, zorgt ervoor dat ze liefst 61 posities daalt op de wereldranglijst. Na Wimbledon is ze de nummer 77 van de wereld.

'Het was echt zwaar'

Navarro had het met haar te doen. "Het was echt zwaar vandaag. Geen van ons speelde ons beste tennis. Ik weet dat zij af en toe last had van blessures. Ik had zo mijn eigen dingen waar ik mee moest omgaan. Het was echt zwaar", liet ze na het duel weten.

De 24-jarige Amerikaanse haalde vorig jaar de kwartfinale op Wimbledon, haar beste resultaat. Zondag neemt ze het in de vierde ronde op tegen het 18-jarige supertalent uit Rusland Mirra Andreeva.

