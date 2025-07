De voetbalwereld werd donderdagochtend opgeschrikt van het nieuws over Diogo Jota. De Portugese aanvaller van het Liverpool van Arne Slot overleed samen met zijn broer bij een auto-ongeluk. En dat terwijl hij nog geen twee weken geleden het huwelijksbootje instapte met de vrouw waarmee hij drie kinderen heeft.

In de nacht van woensdag op donderdag overleed Jota in de Spaanse regio Zamora. Hij en zijn broer Andre Silva kwamen om het leven nadat de Lamborghini van de weg raakte en in brand vloog. De schok is gigantisch, niet in de laatste plaats omdat Jota slechts 28 jaar oud werd en kort voor het ongeluk een van zijn mooiste dagen uit zijn leven beleefde.

Pas twee weken getrouwd

Op 22 juni, nog geen twee weken geleden, trouwde hij met zijn geliefde Ruta Cardoso. Ze leerden elkaar liefst dertien jaar geleden kennen op de middelbare school en waren dus al jarenlang samen. "Ja, voor altijd", schreef het koppel enkele dagen terug nog op Instagram met een liefdevolle foto op het altaar. Luttele uren voor zijn dood plaatste Jota nog een bericht over zijn bruiloft. "Een dag die we nooit zullen vergeten."

Jota laat drie kinderen achter

Samen kreeg het stel drie kinderen. De oudste is een zoontje van vier jaar oud. Ook hebben ze een kind dat pas twee jaar en werd vorig jaar hun jongste dochtertje geboren. Op het veld van Anfield vierde het gezin vlak voor de zomerstop nog de landstitel met Liverpool.

Diogo Jota als voetballer

Jota werd geboren op 4 december 1996 in Porto, maar zijn weg naar wereldfaam begon niet in die stad, maar via Paços de Ferreira en Atlético Madrid. Daar brak hij niet door, maar alles veranderde toen hij in het seizoen 2016/2017 op huurbasis naar FC Porto ging. Daar maakte hij indruk en verdiende hij een stap naar Wolverhampton Wanderers.

Hij bleek een sensatie in Engeland. Eerst scoorde hij 17 keer in de Championship, waarmee hij de 'Wolves' terugbracht naar de Premier League. In de twee seizoenen daarna vestigde hij zijn naam in de sterkste competitie ter wereld. Dat viel ook op bij Liverpool, dat in de zomer van 2020 50 miljoen euro voor hem betaalde.

Geliefd bij Liverpool

Daar was hij uitermate succesvol en geliefd. Op Anfield speelde hij 182 wedstrijden in vijf seizoenen en scoorde 65 keer. Hij ontwikkelde zich tot een van de steunpilaren van het team, eerst onder Jürgen Klopp en later onder Arne Slot, ondanks dat hij vaak met blessures kampte. Hij droeg bij aan het winnen van de Premier League, de FA Cup en de League Cup, en hij maakte deel uit van het team dat de finale van de Champions League speelde.

Jota zou zich na een lang seizoen binnenkort weer melden bij Liverpool, waar hij de Nederlanders Cody Gakpo, Virgil van Dijk, Ryan Gravenbech en Jeremie Frimpong zou treffen. De club bevestigde donderdagochtend echter het dramatische nieuws. "We zijn er kapot van."