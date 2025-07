Wimbledon heeft Botic van de Zandschulp doodleuk voor de derde dag op rij ingepland in het enkelspel. De Nederlandse toptennisser moest maandag beginnen in zijn partij in de eerste ronde, maakte die dinsdag pas af en wordt woensdag ook alweer op de baan verwacht. Hij is niet het enige 'slachtoffer' van de enthousiaste planner van de Engelse Grand Slam.

Van de Zandschulp zorgde voor een stuntje door Matteo Arnaldi verspreid over twee dagen uit te schakelen. De Nederlander en de Italiaan konden vanwege de invallende duisternis op maandagavond hun partij niet afmaken. Van de Zandschulp stond toen 2-0 in sets voor en moest dinsdag het karwei klaren. Dat lukte, mede dankzij een bijzondere voorbereiding tussen de bedrijven door.

Lang wachten

En nu moet de tweede Nederlander van de wereld (achter de al uitgeschakelde Tallon Griekspoor) voor de derde dag achter elkaar in het enkelspel spelen. Wimbledon heeft zijn partij in de tweede ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina ingepland op woensdag 2 juli. Op baan 3 moet Van de Zandschulp wel lang wachten, want hij is pas aan de beurt als drie partijen voor hem zijn afgelopen. Tomova-Kartal, Rublev-Harris en Paolini-Rakhimova worden eerst afgewerkt.

Taylor Fritz en Arthur Rinderknech

Mochten die partijen dusdanig uitlopen dat het een latertje wordt, dan zou het nog zomaar kunnen dat de partij van Van de Zandschulp tegen de als 27ste geplaatste Davidovich Fokina wordt verschoven naar donderdag 3 juli. Taylor Fritz en Arthur Rinderknech zaten in hetzelfde schuitje als Van de Zandschulp en komen voor de derde dag op rij in actie in het enkelspel. Wimbledon zal voor deze beslissing gekozen hebben omdat het drietal dinsdag minder lang op de baan stond dan alle andere eersterondespelers die nog helemaal moesten beginnen.

Jesper de Jong en Suzan Lamens

De twee andere Nederlanders die zich plaatsten voor de tweede ronde van Wimbledon, hoeven pas donderdag weer in actie te komen. Jesper de Jong speelt dan tegen de Serviër Miomir Kecmanovic en Suzan Lamens lootte tegen Ekaterina Alexandrova uit Belarus.

