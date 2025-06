De Spaanse tennisser Pablo Carreño Busta heeft zich op het laatste moment afgemeld voor Wimbledon. De voormalig nummer tien van de wereld behoudt daardoor zijn dramatische reeks op Wimbledon. Wel neemt hij zonder te spelen een leuk zakcentje naar huis door een opmerkelijke regel.

Minuten voordat de 138ste editie van Wimbledon officieel begonnen was, meldde zich toch nog één speler af. Hij zou vandaag eigenlijk zijn eerste ronde spelen tegen de Luxemburger Chris Rodesch. Maar die wedstrijd gaat niet door.

Wimbledon-favoriete Aryna Sabalenka verklaart bijzondere tatoeage: 'Om altijd agressief en hongerig te blijven' Aryna Sabalenka een van de topfavorieten voor de titel op de Wimbledon. De nummer een van de wereldranglijst droomt al jaren van een zege tijdens het beroemde grandslamtoernooi, maar dat lukte vooralsnog niet. Opvallen doet ze echter altijd, ook vanwege een zeer bijzondere tatoeage die ze heeft.

Prijzengeld opstrijken

Het is niet bekend waarom Carreño Busta zich zo kort dag heeft afgemeld voor het derde grandslamtoernooi van het jaar. Grote kans dat dit vanwege een blessure was, waardoor de Spanjaard alsnog duizenden euro's aan prijzengeld opstrijkt. De tennisser deed vorig jaar precies hetzelfde. Toen zou hij tegen Tallon Griekspoor aantreden, maar meldde hij zich op het laatste moment af.

Als een tennisser zich ná de loting afmeldt voor een grandslamtoernooi, ontvangt de speler alsnog 50 procent van het prijzengeld van de eerste ronde. Zelfs zonder te spelen dus. Verliezen in de eerste ronde van Wimbledon levert je ruim 77 duizend euro op. Carreño Busta krijgt waarschijnlijk zo'n 38,5 duizend euro op zijn bankrekening gestort. De Lucky Loser ontvangt de andere helft van het originele prijzengeld. De regel is ingevoerd om te voorkomen dat geblesseerde spelers toch de baan opstappen en vervolgens tijdens hun eerste wedstrijd opgeven.

Voormalig Wimbledon-finaliste verlaat het heilige gras in tranen na dramatisch einde Toptennisster Ons Jabeur heeft in tranen het heilige gras van Wimbledon verlaten. De 2-voudig finaliste vroeg om een medische time-out en zorgde voor een lange vertraging. De wedstrijd was nog geen halfuur bezig. Ze zette door, maar gaf in de tweede set alsnog op.

Die gelukkige verliezer is de Chileen Cristian Garin, die maandagochtend nog niet wist dat hij die dag alsnog op Wimbledon zou spelen. Hij verloor in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi en wist dat hij bij het uitvallen van een speler kans zou maken op deelname. De nummer 110 van de wereld haalde in 2022 nog de kwartfinale van Wimbledon.

Slechtste reeks ooit

Luxemburger Rodesch speelt maandagmiddag tegen een nieuwe tegenstander, maar hij zal daar niet al te blij mee zijn. Hoewel Garin een lagere positie op de wereldranglijst heeft dan Carreño Busta, is de Spanjaard bezig aan misschien wel de slechtste reeks ooit op Wimbledon.

Tennisser op Wimbledon moet duizenden euro's aan prijzengeld teruggeven om bijzondere reden De Britse tennisser Oliver Tarvet ziet een grote zak met geld door zijn vingers glippen. De 21-jarige nummer 733 van de wereld is de laagst geplaatste speler die vandaag begint op Wimbledon. Hij ontvangt daarvoor maar een schamel bedrag.

De tweevoudig halve finalist van de US Open én winnaar van het brons op de Olympische Spelen in 2021 kwalificeerde zich zeven keer voor het prestigieuze grastoernooi, maar won nog nooit een wedstrijd. Hij strandde zeven (!) keer op rij in de eerste ronde.

Hubert Hurkacz

De Spaanse tennisser is niet de enige tennisser die mogelijk prijzengeld ontvangt zonder te spelen op Wimbledon. De Pool Hubert Hurkacz, nummer 39 van de wereld, moest zich ook met een blessure afmelden. Dit deed hij met een opvallende timing, enkele uren nadat de loting bekend werd gemaakt.

Opvallende timing: toptennisser zegt Wimbledon net na loting af en verdient duizenden euro's Toptennisser Hubert Hurkacz heeft zich teruggetrokken van Wimbledon. De Poolse nummer 39 van de wereld hanteerde een opvallende timing om het nieuws naar buiten te brengen. Dat levert hem duizenden euro's op.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.