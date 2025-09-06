Carlos Alcaraz staat zondagavond in de finale van de US Open. Een droomfinale kan je wel zeggen, want Jannik Sinner is zijn tegenstander. Alsof de aandacht nog niet genoeg was, komt ook de Amerikaanse president kijken bij de titanenstrijd.

Alcaraz was vrijdagavond in drie sets te sterk voor Novak Djokovic. Sinner versloeg op zijn beurt de Canadees Félix Auger-Aliassime in vier sets, waardoor er voor zondagavond een droomfinale op het programma staat. Het is na Roland Garros en Wimbledon de derde grandslamfinale waarin de twee beste tennissers van de wereld tegenover elkaar staan dit jaar.

De finale is op meerdere niveau's een hele belangrijke. Zo probeert Sinner zijn eerste plek op de wereldranglijst te verdedigen. Als de Italiaan wint, blijft hij bovenaan staan. Wanneer Alcaraz de beste is in de finale, mag hij zich vervolgens ook de beste tennisser ter wereld noemen op dat moment.

Trump komt kijken

Alcaraz won in Frankrijk na een fabelachtige comeback, terwijl Sinner op het heilige gras in Engeland de sterkste was. De hele tenniswereld kijkt uit naar de derde finale tussen de twee dit jaar op het hoogste podium.

Met Trump komt er nu wel een hele belangrijke toeschouwer naar New York. Het Witte Huis bevestigde zijn komst en daardoor wordt de veiligheid in The Big Apple flink opgeschroefd. Zo mag er niemand meer naar binnen in het Billy Jean King National Tennis Center: geen atleten, geen toeschouwers, geen journalisten en geen werknemers.

Nerveus

Alcaraz leek niet goed te geloven dat Trump daadwerkelijk naar de finale komt kijken, zo bleek wel op de persconferentie na zijn zege op Djokovic. Nou, ik bedoel, ik denk", stamelde de 22-jarige Spanjaard wat nerveus. Vervolgens herpakte hij zich. "Het is een eer voor toernooien om de presidenten van landen aanwezig te hebben. Dit support het toernooi en het spel."

"Het zal een geweldig gevoel zijn om voor hem te spelen, maar ik probeer er niet te veel over na te denken en me gewoon te focussen. Ik wil niet te nerveus zijn. Het is goed voor het tennis dat de president naar de finale komt kijken", zo stelt Alcaraz.