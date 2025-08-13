Donald Trump pakt groots uit voor de 250e verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheid. De president heeft zijn zin gekregen: volgend jaar wordt er een UFC-gevecht georganiseerd op het terrein van het Witte Huis. UFC-baas Dana White heeft het nieuws bevestigd en belooft een uniek spektakel.

Het wordt de eerste keer dat er ooit een UFC-event wordt gehouden op deze historische locatie. "Het gaat zeker gebeuren", verzekerde White tegen het Amerikaanse CBS. Eind augustus schuift hij met Trump en diens dochter Ivanka aan tafel om de plannen tot in detail te bespreken. Een woordvoerder van het Witte Huis bevestigde de afspraak aan de BBC.

Waar het gevecht precies gaat plaatsvinden, is nog niet duidelijk. UFC-evenementen trekken normaal tienduizenden fans en worden gehouden in grote arena’s, met de bekende achthoekige kooi centraal. Vanwege de benodigde ruimte wordt gespeculeerd dat de tuinen van het Witte Huis de meest logische plek zijn, maar daarover is nog geen besluit genomen.

Jarenlange vriendschap met UFC-baas

Dat het plan van Trump geen verrassing is, bleek al toen hij vorige maand in Iowa vol enthousiasme sprak over zijn idee. "Stel je dit eens voor", zei hij destijds. "We hebben daar genoeg ruimte. Dana White gaat dit regelen, en we krijgen 20.000 tot 25.000 mensen op de tribune." De vriendschap tussen Trump en White gaat terug tot het begin van de jaren 2000, toen Trump toestond enkele van de eerste UFC-evenementen op zijn eigen terrein te laten plaatsvinden.

De president is al jarenlang een fervent UFC-liefhebber. Hij bezocht recent nog UFC 316 in New Jersey, waar hij door fans en vechters warm werd onthaald. White, op zijn beurt, steunt Trump al sinds diens eerste politieke stappen en verschijnt geregeld bij zijn evenementen. Hun samenwerking rond dit jubileumjaar geeft hun band een nieuw hoofdstuk.

Stapt Nederlandse vechter in de kooi?

De UFC is wereldwijd de grootste organisatie in mixed martial arts (MMA), een vechtsport waarin technieken uit boksen, worstelen, judo, kickboksen en andere disciplines worden gecombineerd. Een evenement op het terrein van het Witte Huis is in de sportgeschiedenis volstrekt uniek. Welke vechters op 4 juli 2026 de kooi zullen betreden, is nog onbekend, maar dat weerhoudt fans er niet van om al te speculeren.

Ook de naam van de Nederlander Reinier de Ridder valt in de geruchtenstroom. De 34-jarige Bredanaar is nog ongeslagen sinds zijn UFC-debuut negen maanden geleden en boekte onlangs een sensationele zege op voormalig kampioen Robert Whittaker in Abu Dhabi. In een vijf ronden durend gevecht, waarin zijn sterke grondwerk en uithoudingsvermogen de doorslag gaven, won De Ridder via een split decision. Met vier opeenvolgende zeges en een duidelijke ambitie om voor de titel te gaan, zou een optreden in Washington zijn internationale status een flinke boost geven.

Feestjaar vol spektakel

Het UFC-evenement is slechts één onderdeel van een groots feestprogramma voor de 250e verjaardag van de Verenigde Staten. Trump plant ook een festival op de National Mall, concerten, parades en sportwedstrijden voor scholieren uit het hele land. Volgens de president zelf moet 2026 'een jaar worden dat niemand ooit vergeet'.