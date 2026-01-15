De zoon van tennislegende Lleyton Hewitt heeft opnieuw tevergeefs geprobeerd het hoofdtoernooi van de Australian Open te bereiken. De droom spatte uiteen voor de 17-jarige in de kwalificaties.

Dinsdag verloor de jonge tennisser in twee sets van Michael Zheng. Zijn ouders, Lleyton en Bec, waren aanwezig om de 6-3 6-3 nederlaag van hun zoon voor een enthousiast thuispubliek in Melbourne Park te aanschouwen. Hoewel Hewitt Zheng gedurende een groot deel van de eerste set goed bijhield, waarbij de eerste zes games op service bleven, verloor hij momentum nadat zijn opslagbeurt halverwege de set werd gebroken.

De Amerikaan begon de tweede set sterk met een vroege break, maar de Australiër wist wat terrein terug te winnen met twee breaks van zijn eigen kant. Uiteindelijk leidde Hewitts onvermogen om zijn service binnen de lijntjes te kleuren tot zijn ondergang, aangezien hij in de loop van de partij liefst zes dubbele fouten maakte.

Iconische vader houder van record

Het is voor het tweede jaar op rij dat Hewitt junior niet door de kwalificaties van het grandslamtoernooi komt. Zijn vader Lleyton heeft nog altijd het record in handen van jongste qualifier. In 1997 sloeg de Australiër zich op 15-jarige leeftijd dankzij een wildcard door het kwalificatietoernooi. Het bleek de opmaat voor een grootse carrière. Hij won twee Grand Slams (US Open, 2001, en Wimbledon, 2002) en bezette de nummer 1-positie ter wereld liefst 80 weken lang. Door de hegemonie van Roger Federer kwam hij er later niet meer aan te pas.

In 2016 stopte Hewitt na een rijke carrière. Onlangs stond hij weer op de baan, als dubbelspeler. Dat deed hij met niemand minder dan zoon Cruz. Bij hun eerste wedstrijd samen wonnen ze overtuigend met 6-1, 6-0. Wie weet is een samenwerking in de toekomst op de Australian Open een idee, mocht Cruz zich persoonlijk steeds niet weten te plaatsen.

