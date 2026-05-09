Er stond de afgelopen maanden geen maat op Aryna Sabalenka. De toptennisster won vrijwel overal waar ze aan deelnam, en verstevigde daarmee haar eerst plek op de wereldranglijst. Maar zaterdag kreeg de Belarussische een nieuwe tik te verduren. Ze verloor onverwachts van de Roemeense Sorana Cirstea, die met haar afscheidstournee bezig is: 2-6, 6-3, 7-5. Bovendien leek Sabalenka te kampen met een blessure.

Liefst vijftien wedstrijden op rij was Aryna Sabalenka ongeslagen, totdat ze afgelopen week plots op haar broek kreeg in Madrid van de Amerikaanse Hailey Baptiste. Desondanks reisde ze met veel vertrouwen af naar Rome, en sprak ze zich tussendoor nog zeer fel uit over het prijzengeld bij Roland Garros. Maar haar deelname in Rome is opvallend snel ten einde gekomen.

Lastige wedstrijd

De 28-jarige nummer één van de wereld was twee dagen geleden nog veel te sterk voor de Tsjechische Barbara Krejcikova en mocht daarom op zaterdag spelen tegen de Roemeense Sorana Cirstea, de nummer 27 van de WTA-ranking. Sabalenka ging - uiteraard - als torenhoge favoriet de wedstrijd in, maar kwam van een koude kermis thuis.

In de eerste set leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor Sabalenka, die hem eenvoudig met 6-2 naar zich toetrok. Maar vanaf dat moment ging het bergafwaarts met de prestaties van de Wit-Russische. Na drie keer te zijn gebroken verloor ze dan ook de tweede set met 3-6, waarna alles op de beslissende derde set aankwam. Die was enorm spannend, en leek zelfs op een tie-break af te stevenen. Maar na wat slordige punten werd ze plots gebroken, en trok de Roemeense aan het langste eind.

Blessurezorgen

Het is bovendien een erg zeldzaam verlies voor de Wit-Russische. Ze lijdt pas haar derde nederlaag van het seizoen. Op het eerste oog leek ze last te hebben van haar heup, waar ze ook medische ondersteuning voor aanvroeg. Het valt te hopen dat de schade meevalt voor de kampioene, in aanloop naar Roland Garros.

Voor haar tegenstander was het sowieso een hele bijzondere overwinning, daar Cirstea eerder aankondigde binnenkort te stoppen met professioneel tennis. Zij is mag met haar 36 jaar met recht een veteraan worden genoemd.

Het leidde dan ook tot een opvallende vraag van de verslaggever ter plaatse, aan de Roemeense. "We weten dat dit je laatste jaar op de tour is... Maar kunnen we je misschien nog iets doen om je van gedachten te veranderen?" Daarop zette Cirstea de deur, wellicht voor de grap, nog op een klein kiertje. "Misschien als ik het toernooi win, dan beloof ik dat ik erover na zal denken."

