De Australische Sarah Gigante behoort tot de beste klimsters van het wielerpeloton. De 25-jarige renster van AG Insurance–Soudal wacht nog op haar kansen in de Tour de France Femmes, vooral omdat ze een mindere daler is. Gigante blijkt een Nederlandse achtergrond te hebben.

Ze maakt iedere bergetappe indruk tijdens het klimmen, maar als er gedaald moet worden gaat het mis. In de zware zevende etappe van de Tour de France Femmes werd ze op een dikke minuut gereden. Toch blijft de renster staan op plek 8 in het algemeen klassement.

Hollandse naam

Haar naam is Italiaans, heeft de Australische nationaliteit én heeft een Nederlands tintje. "De naam is Italiaans, maar mijn oma en opa van moeders kant kwamen uit Nederland", vertelde ze bij de NOS. "Ik noem hen oma en opa (in het Nederlands dus, red.)". Opa en oma blijken een heerlijke Hollandse naam te hebben. "Opa en oma Disseldorp. Ja, ik had Sarah Disseldorp kunnen heten."

Of ze dan weleens op bezoek komt in Nederland? Dat is niet nodig. "Mijn oma en opa zijn naar Australië geëmigreerd. Ik zie oma vaak als ik in Melbourne ben en opa is helaas al lang geleden overleden. Maar hij zou heel trots op mij zijn."

Bijzondere blessure

Het slechte dalen van Gigante heeft ook te maken met een bijzondere blessure. Ze blijkt enkele dagen geleden haar schouder ontwricht te hebben, vertelt ze voor de camera van Wielerflits. " Ik werd wakker van mijn eigen gegil. Ik heb het eerder al eens meegemaakt. De schouder zat gelukkig snel weer op de goede plaats."

'Het gaat elke dag beter en beter. Gelukkig ben ik geen zwemster, ik moet mijn schouder niet veel gebruiken. Of ik het in de afdalingen voel? Soms, wel ja. Het zal zeker niet helemaal genezen."

Giro Donne

De Tour de France is de tweede ronde dit jaar voor Gigante. Eerder reed ze een sterke Giro Donne - de Giro d'Italia voor vrouwen. Ze pakte de bergtrui en eindigde als derde in het algemeen klassement.